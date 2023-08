Heißerwartete Fantasy-Rettung bei Disney+: Trailer zur Harry Potter-Konkurrenz teast neue Monster und enthüllt Start

Zur Percy Jackson-Serie von Disney+ ist ein weiterer Teaser-Trailer erschienen. Schaut euch das Video an, das die neuen Götter und Monster aus der griechischen Mythologie teast.

Mit der neuen Fantasy-Serie Percy Jackson and the Olympians soll bei Disney+ das gescheiterte Kinofilm-Universum der Buch-Vorlagen gerettet werden, das nach zwei Teilen nicht fortgesetzt wurde. Die Disney+-Serie wird Ende 2023 veröffentlicht.

Nach ersten Einblicken könnt ihr jetzt einen neuen Teaser-Trailer schauen, der Götter und Monster aus der griechischen Mythologie der Serie andeutet. Außerdem steht der genaue Start jetzt fest.

Schaut hier den neuen Teaser zur Percy Jackson-Serie bei Disney+:

Percy Jackson and the Olympians - S01 Teaser (English)

Percy Jackson-Universum hat immer noch Harry Potter-Franchise-Potenzial

Genauso wie die Filme handelt auch die kommende Percy Jackson-Serie von der titelgebenden Hauptfigur, die als junger Halbgott einen Krieg der olympischen Götter verhindern soll. Neben Percy Jackson (Walker Scobell) bilden seine Mitschülerin Annabeth Chase (Leah Jeffries) und Satyr-Kumpel Grover Underwood (Aryan Simhadri) das Hauptfiguren-Trio von Percy Jackson and the Olympians.

Wann startet Percy Jackson and the Olympians genau bei Disney+?

Das Percy Jackson-Universum besteht bisher aus insgesamt fünf Büchern. Genug Stoff also, um daraus ein größereszu erschaffen. Ob Disney das gelingt, wird der Erfolg der ersten Staffel der neuen Percy Jackson-Serie zeigen. Sie basiert auf dem ersten Buch und ist damit praktisch ein Reboot der Kino-Filme.

Der neueste Teaser zur Percy Jackson-Serie verrät auch den Streaming-Start. In den USA läuft die Fantasy-Produktion ab dem 20. Dezember 2023 bei Disney+.

Zuerst erscheinen laut Variety zwei Episoden auf einmal, dann wird der Rest der ersten Staffel im Wochentakt veröffentlicht. In Deutschland dürfte Percy Jackson and the Olympians zur selben Zeit starten.

