Heißerwarteter Netflix-Kracher mit extrem seltener Altersfreigabe: Neue Bilder zeigen erstaunliche Ana de Armas-Verwandlung

Das Marilyn Monroe-Biopic Blonde könnte der beste Netflix-Film des Jahres werden. Neue Bilder zeigen Hauptdarstellerin Ana de Armas mit ihren Co-Stars Adrien Brody und Bobby Cannavale.

Seit den frühen 2010er Jahren arbeitet Regisseur Andrew Dominik an dem Marilyn Monroe-Biopic Blonde. Nach mehreren Verzögerungen ist es endlich so weit: Der Netflix-Film wird im September bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feiern und danach weltweit auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht.



Aus diesem Anlass wurden detailverliebte Bilder veröffentlicht, die uns einen Einblick in die Verfilmung der gleichnamigen Buchvorlage von Joyce Carol Oates verschaffen. Der größte Star des Projekts ist fraglos Ana de Armas, die als Marilyn Monroe in Erscheinung tritt und der Hollywood-Ikone verblüffend ähnlich sieht.

Netflix-Film Blonde: Neue Bilder von Ana de Armas als Marilyn Monroe

Vanity Fair hat die Bilder exklusiv bei sich veröffentlicht. Neben Ana de Armas ist Adrien Brody zu sehen, der Monroes Ehemann Arthur Miller spielt. Zudem erhalten wir einen Blick auf Bobby Cannavale als Joe DiMaggio, mit dem Monroe zuvor verheiratet war. Die Bilder des Films orientieren sich stark an echten Fotos aus jener Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Blonde kündigt sich eines der spannendsten Netflix-Projekte überhaupt an. Bereits die Vorlage wurde kontrovers diskutiert, da sie Monroes Leben in fiktionalisierter Form erzählt. Dominiks Umsetzung kommt mit einem NC-17-Rating daher, was bedeutet, dass den Film in den USA keine Person unter 18 Jahren schauen darf. Für ein Biopic ist das durchaus ungewöhnlich. Blonde startet am 23. September 2022 bei Netflix.

Podcast: Die besten Serien im Juli bei Netflix und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von Blonde?