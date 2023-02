Henry Cavill in 50 Shades of Grey: Gerücht um Erotik-Film nervte ihn so sehr, dass er zu drastischen Methoden griff

Fans wollten Henry Cavill gerne in 50 Shades of Grey sehen. Die Aufmerksamkeit ärgerte den Star. Er ließ sich zum Sequel eine Finte einfallen. Und die Fans bissen an.

Henry Cavill spielt in Fifty Shades of Grey mit. Wirklich? Nein. Millionen an Erotik-Fans hätten ihn aber gerne in der Roman-Verfilmung gesehen. Selbst beim Sequel Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe hielt sich das Gerücht um eine Rolle des Superman-Stars hartnäckig. Irgendwann hatte er genug. Henry Cavill führt 50 Shades of Grey-Fans mit Gerücht hinters Licht "Was ich sagen kann, ist, dass ich zur Zeit noch nichts dazu sagen kann", erklärte Cavill im Juli 2015 einem Interviewer von E! News. Er ließ damit unzählige Fans ausrasten, die seine Besetzung in Fifty Shades 2 vermuteten. Einige Tage steckten Fans der Erotik-Reihe das Internet in Brand, bis Cavill die erhitzten Fan-Gemüter mit der Wahrheit abkühlte. USA Today erklärte er: Ich bin nicht im [Film]. Ernsthaft, ich nehme alle nur auf den Arm. [Bei Fifty Shades of Grey] habe ich meine Besetzung verneint, aber niemand hat sich [für die Wahrheit] interessiert. [Beim Sequel] waren immer noch alle davon überzeugt, dass ich Teil der Besetzung bin. Also habe ich diesmal andere Saiten aufgezogen, [das Gerücht bestärkt] und erst kurz darauf die Wahrheit erzählt. Der letzte Fifty Shades-Film ist mittlerweile fünf Jahre alt, Henry Cavill ist auch dort nicht zu sehen. Ob seine Präsenz das Werk besser gemacht hätte, ist schwer zu sagen. Der Star ist in seiner Karriere ein paar Male einem Fiasko entkommen, weil Rollen an einen anderen Darsteller gingen. Ein Beispiel schmerzt Ryan Reynolds nach 12 Jahren immer noch. 50 Shades of Grey bei Amazon Prime Video streamen * Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

