Henry Cavill teilt nach Verletzung neues Bild: So hart trainiert er jetzt schon für seine neue Fantasy-Rolle

Nach einem Unfall bei der Vorbereitung für das Fantasy-Remake Highlander muss Henry Cavill erst zu alter Stärker zurückfinden. Dafür trainiert er bereits heftig.

Henry Cavill ist nicht nur ein stählerner Gym-Bro und erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, sondern sympathischerweise einer der größten Nerds vor dem Herrn. Das merkte man gerade erst wieder, als er sich nach seinem Unfall beim Training für die Fantasy-Neuauflage Highlander mit Bildern zurückmeldete, die ihn schon wieder beim Sport zeigen.

Das inspirierende Zitat, das er neben die ebenso inspirierenden Bilder tippte ("Halte durch. Werde stark, indem du durchhältst."), stammt nämlich von keinem Fitness-Guru ... sondern aus der Dungeons & Dragons-Erweiterung Planescape.

Verschoben wurden die Dreharbeiten zum Fantasy-Abenteuer auf Anfang nächsten Jahres. Dann heißt es wieder "Es kann nur einen geben" und dieser eine wird natürlich der nicht unterzukriegende Henry Cavill sein.

Immerhin ist er nach seinem Unfall in guter Gesellschaft: Auch Spider-Man-Star Tom Holland musste gerade erst wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Highlander, Warhammer und Co: Henry Cavills große Pläne für die Zukunft

Im Highlander-Remake lässt Action-Spezialist Chad Stahelski (John Wick) den Genre-Klassiker aus den 80er Jahren neu aufleben. Cavill wird darin als Unsterblicher MacLeod zu sehen sein, der sich im Schwertkampf gegen andere seiner Art beweisen muss. Für den ehemaligen Star der Dark-Fantasy-Serie The Witcher kein ganz jungfräuliches Terrain. Wir wissen längst, dass er mit einem Schwert umgehen kann.

Darüber hinaus produziert Henry Cavill im Auftrag von Amazon eine ambitionierte Serienversion von Warhammer 40K. Ein komplexes Table-Top-Strategiespiel mit finsterem Sci-Fi-Setting, das er bereits seit seiner Jugend spielt. Gleichzeitig ist er bei der Live-Action-Umsetzung des Anime-Titels Voltron involviert und wird demnächst in Enola Holmes 3 zu sehen sein.

Durch die Verzögerungen beim Highlander-Dreh wird es inklusive Post-Production noch eine Weile dauern, bis das Fantasy-Abenteuer von Amazon MGM auf der Leinwand landet. Frühestens Ende 2026, eher 2027 wird es wohl so weit sein.