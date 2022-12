Henry Cavill verlässt The Witcher: Sein Ende wird heldenhaft, obwohl es nicht so geplant war

Die 3. Staffel von The Witcher wird die letzte mit Henry Cavill in der Hauptrolle sein. Trotz des plötzlichen Ausstiegs erwartet uns ein episches Finale für seinen Hexer.

Lange Zeit wirkte es, als hätte Henry Cavill mit The Witcher eine ikonische Rolle gefunden, die ihn noch viele Jahre begleiten wird. Im Oktober hat er jedoch offiziell seinen Ausstieg verkündet. Die 3. Staffel von The Witcher, die im Sommer 2023 bei Netflix erscheinen soll, markiert Cavills letztes Abenteuer auf dem Kontinent.

Bevor Liam Hemsworth die Rolle des Hexers übernimmt, werden wir Cavill noch einmal für acht Episoden als Geralt von Riva sehen. Im Interview mit Entertainment Weekly verspricht Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich einen angemessenen Abschied: "Henry hat der Serie so viel gegeben und das wollen wir angemessen würdigen."



The Witcher Staffel 3 bei Netflix: Lauren Schmidt Hissrich über das Ende von Henry Cavills Geralt

Es passiert nicht oft, dass mitten in einer etablierten Serie der Hauptdarsteller gewechselt wird. Im Fall von The Witcher konnte die Geschichte offenbar trotzdem zu einem schlüssigen Ende geführt werden. Hissrich erklärt:

Geralts große Entscheidung besteht darin, seine Neutralität aufzugeben. Er tut alles, was er tun muss, um zu Ciri zu gelangen. Für mich ist es der heldenhafteste Abschied, den wir hätten haben können, obwohl er nicht so geschrieben wurde. Wenn wir in Staffel 4 zu ihm zurückkehren, hat Geralt eine neue Mission im Kopf. Er ist ein anderer Geralt – nicht, der Geralt, den wir erwarten.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Witcher mit Henry Cavill schauen:

The Witcher - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Handlung der 3. Staffel von The Witcher orientiert sich stark an Time of Contempt, dem vierten Teil der zugrundeliegenden Romanvorlage von Andrzej Sapkowskis. Laut Hissrich war die The Witcher-Serie noch nie so nach am Ausgangsmaterial.

Natürlich können wir nicht jede Seite verfilmen, aber Time of Contempt hat uns viele actionreiche Ereignisse, Handlungsstränge, wichtige Charaktermomente und die große Enthüllung eines Bösewichts gegeben. Es gibt sehr viele Dinge, bei denen wir uns wirklich sehr nah an den Büchern orientiert haben.

Bevor Cavill für seine Abschiedsrunde ins The Witcher-Universum zurückkehrt, dürfen wir uns über den Start der Spin-off-Serie The Witcher: Blood Origin freuen. Alle vier Episoden stehen ab dem 25. Dezember 2022 als Stream zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf die letzte The Witcher-Staffel mit Henry Cavill?