DC-Sensation: Der Snyder-Cut ist real - Neue Justice League-Version kommt 2021

Es passiert wirklich. Warner lässt Zack Snyder seinen sagenumwobenen Snyder-Cut von Justice League umsetzen. Erfahrt hier alles: Wo, Wann und wie erscheint die Fassung?

Der Artikel wird derzeit laufend mit neuen Infos aktualisiert: Zack Snyder und die Snyder-Cut-Jünger haben sich durchgesetzt und machen einen DC-Traum wahr. Wie der Hollywood Reporter schreibt, wird die lange sagenumwobene Justice League Fassung tatsächlich fertiggestellt und veröffentlicht. Auch das Branchenblatt Variety berichtet entsprechend. Nachfolgend beantworten wir euch alle wichtigen Fragen.

#ReleasetheSnyderCut - Wann erscheint der Snyder-Cut von Justice League?

Das Jahr 2021 ist angepeilt. Einen genauen Termin gibt es nicht, wohl auch weil der Aufwand derzeit schwer einschätzbar ist. Erste Gerüchte über die handfesten Pläne tauchten letzte Woche auf, die sich in den letzten Stunden zunehmend erhärteten.

Kino oder Stream: Wo erscheint die neue Justice League-Version?

Auf Warners Streamingdienst HBO Maxx. Der Dienst startet am 27. Mai, also in einer Woche. Der Account verkündete die Nachricht selbst:





Wie lang ist der Snyder-Cut?

Im Hollywood Reporter ist die Rede von einer 4-Stunden-Fassung. Der Directors Cut, so der Bericht, könnte aber auch in Form von sechs Kapiteln, quasi als Serie, veröffentlicht werden.

Großer Aufwand: Der Snyder-Cut kostet ein Vermögen

Die Justice League-Renovierung ist offenbar ein gigantisches Unterfangen. Zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar soll die Fertigstellung der Neufassung kosten. Zack Snyder selbst sagt über den Gehalt nie gesehenen Materials: "Ihr habt vielleicht ein Viertel dessen gesehen, was ich gedreht habe." Der Film werden deshalb "eine ganz neue Sache und vor allem für jene, die den bereits veröffentlichten Film gesehen haben, eine ganz neue Erfahrung [...]"

Eine neue Erfahrung: Wiederholt Snyder den Batman v Superman-Erfolg?

Zustande kam die Legende überhaupt erst, da Zack Snyder den großen DC-Film Justice League, in dem mit Batman, Wonder Woman und Superman der sogenannte DC-Dreizack abermals aufeinandertrifft, nicht selber zu Ende inszenieren konnte. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall übernahm Joss Whedon (Avengers 1 und 2) den Teamfilm.



Die Erwartungen an den seine Version sind auch deshalb so groß, da die Kinofassung von Batman v Superman viele Fans enttäuschte - die später jedoch von der um eine halbe Stunde längeren Fassnung, die auf DVD und Blu-ray erschien, entschädigt. Auch hier sprechen manche Verteidiger von einer Fassung, die durch punktuelle Ergänzungen zu jener neuen Erfahrung wird, die Snyder nun für Justice League verspricht.

#ReleasetheSnyderCut - Die Bewegung hinter dem Film triumphiert

Aus einem Fantraum, der lange als ein solcher verdammt war, wird nun Wirklichkeit. DC-Fans hielten den Wunsch am Leben, eine ganze Bewegung, man könnte auch von einer Glaubensgemeinschaft reden, bildete sich unter dem fordernden Hashtag #ReleasetheSnyderCut. Zack Snyder selbst befeuerte den Mythos regelmäßig mit Screenshots des bereits gedrehten Materials.

Der Film existiert, schien er damit zu sagen. Ihr müsst nur zugreifen. Genau das tut Warner nun, mithilfe neuer logistischer Möglichkeiten und des unkomplizierten Vertriebs über Streamingplattformen. Den nicht zuletzt bietet der Snyder-Cut von Justice League natürlich ein Werbeschlaglicht auf den Dienst HBO Maxx.

Egal, die Fans kriegen jetzt, was sie wollen, sie müssen sich nur noch in Geduld üben.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Wie cool ist das denn bitte?