Herber The Boys-Rückschlag: Neue Spin-off-Serie verliert gleich zwei seiner wichtigsten Stars

Für Amazon Prime befindet sich das nächste The Boys-Spin-off in Entwicklung. Nun sind leider zwei Hauptdarsteller abgesprungen.

The Boys-Fan sein ist wie Achterbahn fahren. Auf der einen Seite kommen man in den Genuss der besten Diabolical-Folge auf Amazon Prime, auf der anderen Seite wartet man seit zwei Jahren auf eine Fortsetzung der Hauptserie. Und nun hat das College-Spin-off der blutigen Superhelden-Satire seine Hauptdarsteller:innen verloren.

Schaut euch hier den englischen Trailer zum aktuellen The Boys Spin-off Diabolical an:

The Boys Presents: Diabolical - S01 Trailer (English) HD

Hauptdarsteller verlassen Amazons The Boys-Spin-off: Das ist der Grund

Das berichtet Deadline . Die beiden Schauspieler:innen Aimee Carrero (The Last Witch Hunter) und Shane Paul McGhie (Unbelievable) verließen die Serie offenbar aufgrund von Produktions-Verzögerungen und inhaltlicher Änderungen an ihren Rollen.

Zumindest der zweite Grund dürfte auch für Fans nachvollziehbar sein: Das Spin-off um das US-weit einzige College für The Boys-Superheld:innen befindet sich bereits seit anderthalb Jahren in Entwicklung.

Wann kommt das neue The Boys-Spin-off zu Amazon Prime?

Es ist daher auch nicht abzusehen, wann die Serie nach Deutschland kommen wird: Zunächst müssen ganz offensichtlich zwei neue Hauptdarsteller:innen gefunden und die Dreharbeiten über die Bühne gebracht werden. Wir rechnen nicht vor Mitte 2023 mit einer Veröffentlichung.

Neue Darsteller: In The Boys Staffel 3 erwarten uns 6 frische Supes

Die 20 besten Serienstarts im März: Von Halo bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Freut ihr euch auf ein The Boys Spin-off über ein Supes-College?