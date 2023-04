Herr der Ringe für Loser: Neues Video zu Joaquin Phoenix-Kracher, der 3 (!) Stunden lang ist

Zum kommenden Film von Hereditary- und Midsommar-Regisseur Ari Aster ist ein neues Video erschienen. Es beleuchtet die Entstehung von Beau Is Afraid mit Joaquin Phoenix, der extrem abgefahren und überlang wird.

Nach den verstörenden Horror-Erfahrungen Hereditary - Das Vermächtnis und Midsommar wollte Ari Aster endlich eine Komödie drehen, die er schon seit 10 Jahren im Kopf hat. Nachdem zu Beau is Afraid mit Joaquin Phoenix schon ein erster Mindfuck-Trailer erschienen ist, könnt ihr jetzt noch ein neues Video zur Entstehung der eigenwilligen Tragikomödie schauen.

Schaut hier das neue Behind-the-Scenes-Video zu Beau Is Afraid:

Beau Is Afraid - Behind the Scenes First Look (English) HD

Neuer Ari Aster-Film mit Joaquin Phoenix wird wohl ein witziger 3-Stunden-Alptraum

Der Joker-Star spielt den traumatisierten Protagonisten, der nach dem Tod seiner dominanten Mutter in seine Heimat reisen will. Hier will Beau mehr über die mysteriösen Umstände ihres Ablebens herausfinden. Daraus entsteht eine wahnwitzige Odyssee durch verstörende Situationen und surreale Bilderwelten.

Im neuen Video zu Beau Is Afraid beschreibt Aster seinen kommenden Film als jüdischen Der Herr der Ringe, in dem die Hauptfigur aber nur ins Haus seiner Mutter kommen will. Die Absicht hinter seinem neuen Werk enthüllt er auch augenzwinkernd: Ari Asters Film soll die Erfahrung vermitteln, wie es ist, ein Loser zu sein.

Für den wahnwitzig-verstörenden Streifen müsst ihr ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Einer offiziellen Pressemitteilung des Studios A24 zufolge hat Beau Is Afraid eine stolze Laufzeit von 179 Minuten!

Damals wurde das Projekt übrigens noch unter dem Titel Disappointment Blvd. als vier Stunden lange Alptraum-Komödie geteast. Im Vergleich zur Ursprungsfassung hat der Regisseur also sogar noch eine Stunde aus dem Film geschnitten...

Das Resultat könnt ihr ab dem 11. Mai 2023 sehen. Dann startet Beau Is Afraid in den deutschen Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.