Nach Horror-Meisterwerk: Abgefahrener Trailer mit Joker-Star Joaquin Phoenix verspricht Mindfuck-Trip des Jahres

Mit Hereditary und Midsommar hat Ari Aster zwei der denkwürdigsten Horrorfilme der vergangenen Jahre geschaffen. Nun schickt er Joaquin Phoenix einmal in die Hölle und wieder zurück.

Ari Aster hat in den vergangenen Jahren eine extrem steile Karriere hingelegt. Nach seinem gefeierten Spielfilmdebüt Hereditary – Das Vermächtnis, in dem ein Pfosten für einen der größten WTF-Momente der 2010er Jahre sorgte, lieferte er mit Midsommar direkt den nächsten Knaller nach. Und jetzt kommt Beau Is Afraid.



Bereits die Poster sorgten in den vergangenen Wochen und Tagen für Aufsehen. NUn verrät der erste Trailer, was genau hinter Beau Is Afrai steckt. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von Joker-Star Joaquin Phoenix gespielte Beau, der in seiner Kindheit sehr unter seiner dominanten Mutter gelitten hat.

Horror-Highlight 2023: Erster Trailer zu Beau Is Afraid mit Joaquin Phoenix

Beau is Afraid - Trailer (English) HD

Dieses Trauma hat sichtlich Spuren hinterlassen. Ehe sich Beau versieht, findet er sich in einem weiteren Albtraum wieder, der ihn durch surreale Bilderwelten flüchten lässt. In nur zweieinhalb Minuten entfesselt der Trailer zu Beau Is Afraid mehr abgefahrene visuelle Ideen als die beiden vorherige Filme von Aster zusammen.



Angekündigt wurde das Projekt im Sommer 2020 unter dem Titel Disappointment Blvd. Damals hieß es, dass uns eine vierstündige Mischung aus Horrorfilm und Komödie erwartet. Es ist fraglich, ob diese Laufzeit immer noch aktuell ist. Ausgehend vom Trailer scheint sich hier aber definitiv ein Mindfuck-Epos zu verstecken.

Zudem kommt das Multiversums-Abenteuer Everything Everywhere All at Once in Erinnerung, das letztes Jahr zahlreiche Bestenlisten angeführt hat. Darüber hinaus wirkt Beau Is Afraid, als hätte sich Aster von Michel Gondry und Charlie Kaufman inspirieren lassen, die 2004 den fantastischen Vergiss mein nicht! geschaffen haben.

Wann startet Beau Is Afraid im Kino?

In den USA soll Beau Is Afraid bereits im April 2023 in den Kinos starten. Wann der Film noch Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der großen Namen sowie der Tatsache, dass Hereditary und Midsommer bei uns in den Kinos liefen, sollte es allerdings nicht lange dauern, bis ein hiesiger Kinostart bekannt ist.

