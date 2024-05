Herr der Ringe-Schock: Neues Video zu Ringe der Macht Staffel 2 deutet möglichen Tod einer Hauptfigur an

Neben dem Trailer zur 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht liefert Amazon noch ein Hintergrund-Video zur Fantasy-Serie mit. Das gönnt uns weitere Eindrücke und deutet sogar den Tod einer Hauptfigur an.

Der Fantasy-Sommer wird dieses Jahr wieder heiß wie ein Drachen- beziehungsweise Balrog-Kuss. Neben der 2. Staffel von House of the Dragon geht nämlich auch die 2. Season von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon online.

Zu beiden Staffeln gab es erst gestern brandneue Trailer, die Runde 2 zum Battle der Fantasy-Serien eröffneten. Amazon hatte aber noch ein weiteres Video im Ärmel: Eine Video-Featurette, die neben interessanten Einblicken in verschiedene Aspekte der Produktion unter Umständen einen Charaktertod vorausnimmt.

Seht hier das Video zur 2. Staffel von Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S2 Featurette (English)

Galadriel-Darstellerin Morfydd Clark fühlt ihren Charakter in dieser Staffel mehr mit Mittelerde verbunden, was sie in ihrem Quest Sauron (Charlie Vickers) aufzuhalten antreibt. Gil-galad-Darsteller Benjamin Walker meint zudem, es wirke so, als kämen die Samthandschuhe in dieser Season von den Händen.

Das scheint besonders auf eine Serienfigur zuzutreffen, deren Schauspieler ebenfalls zu Wort kommt.

Was können wir durch die Fantasy-Featurette zur 2. Rings of Power-Staffel spekulieren?

Arondir-Darsteller Ismael Cruz Córdova sagt folgendes über seine Elbenfigur: "Die Dunkelheit hat ihn erreicht. Er hat den bisher schwersten seelischen Schlag erlitten." Dabei sehen wir, wie sein Charakter drauf und dran ist, mehrere Leichen einzuäschern. Und wessen Tod würde ihn wohl am ehesten in die Dunkelheit stürzen? Die offensichtliche Antwort darauf lautet: der seiner geliebten Menschenheilerin Bronwyn (Nazanin Boniadi), die dem Sensenmann in Staffel 1 nur um ein Haar entkommen ist.

Produktionstechnisch würde allerdings noch eine weitere Option Sinn ergeben – und zwar Bronwyns Sohn Theo. Nicht nur, weil der sich schon in der 1. Staffel leicht von der Finsternis verleiten ließ und solche Charaktere oft zur Zielscheibe werden, sondern weil Schauspieler Tyroe Muhafidin womöglich etwas zu schnell heranwächst, wenn nicht doch irgendwann Zeitsprünge anstehen.

Amazon Bronwyn und Arondir in Die Ringe der Macht

Der Tod von entweder Bronwyn oder Theo würde auch thematisch eine Menge Sinn ergeben. Schließlich wurde bereits in der Debüt-Season angedeutet, dass Liebesbeziehungen zwischen Elben und Menschen kanonisch stets tragisch enden. Außerdem steht das Thema Sterblichkeit und Diskrepanz zwischen Unsterblichen und Sterblichen im absoluten Zentrum der Geschichte.

Wann kommt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 zu Amazon?

Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht geht am 29. August 2024 bei Amazon Prime Video weiter. So kommt man sich diesmal wenigstens nicht mit der neuen Staffel von House of the Dragon in die Quere, die schon in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni zu Sky Deutschland kommt.