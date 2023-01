Herr der Ringe mit abgebissenem Ohr: Amazon-Serie war eigentlich deutlich brutaler

Ein Herr der Ringe-Star verriet, dass eine wichtige Kampfszene der Serie eigentlich noch viel gewalthaltiger gedreht wurde, bevor Amazon sie dann doch lieber kürzte.

Im Vorfeld zur Veröffentlichung der Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gab es viele Spekulationen, ob Amazon ein Game of Thrones-ähnliches Gewaltlevel für die große Fantasy-Serie wählen würde. Dazu kam es am Ende nicht. Trotzdem verriet der Halbrand-Darsteller Charlie Vickers nun, dass eine wahrhaft brutale Szenen gedreht wurden, die es nie in die Endfassung schaffte. Und zwar mit einem abgebissenen Ohr.

Diese blutige Szene wollte Amazon dem Herr der Ringe-Publikum nicht zumuten

Wenn ihr euch erinnert: In Folge 3 von Die Ringe der Macht (Adar) legt sich Galadriels Begleiter Halbrand auf der Insel Númenor (ca. bei Minute 32) mit dem Schmied Tamar (Jason Hood) ein paar weiteren Einheimischen an. In die Enge getrieben zeigt der diebische Südländer ein erstaunliches Kampftalent und macht vier Gegner auf einmal fertig – inklusive Blutspritzern auf der Kamera, einem am Türrahmen gebrochenem Arm und einem gegen eine Mauer geschlagenem Kopf.

Amazon Herr der Ringe-Figur Halbrand (Charlie Vickers)

Ursprünglich war diese tätliche Auseinandersetzung beim Dreh der Herr der Ringe-Serie aber wohl noch viel brutaler, wie Halbrand-Darsteller Charlie Vickers im hauseigenen Amazon-Podcast * (Episode 3) ausplauderte:

Einer der Typen griff mich an: Ich packte ihn, wirbelte ihn herum und biss ihm sein Ohr ab, nur um es einem anderen, der gegen mich anrannte, anschließend ins Gesicht zu spucken.

Warum strich Amazon die brutale Ringe der Macht-Szene?

Warum es die Ohr-Szene nicht in die Herr der Ringe-Serie schaffte, hat zwei mögliche Erklärungen. Erstens: Mit einer Altersfreigabe ab 12 bei Prime Video *, sollte die Herr der Ringe-Serie "gruselig und anspruchsvoll" sein, aber trotzdem noch potenzielle Familienunterhaltung bleiben. Das unweigerlich blutige Abbeißen von Körperteilen hätte dabei wohl eine Grenze überschritten, die selbst die Schlacht in Folge 6 (mit Orks, die schwarzes Blut aus leeren Augenhöhlen triefen) nicht erreichte.

Amazon Herr der Ringe-Serie mit brutalerem Halbrand?

Zweitens – und damit begeben wir uns nun ins Spoiler-Territorium – hätte der grausig-brutale Akt unweigerlich Fragen zu Halbrands Charakter aufgeworfen, die die Herr der Ringe-Serie an diesem Punkt der Erzählung noch nicht zu offensichtlich machen wollte. Abgerissene Ohren wären wohl allzu offenkundig auf die Seite des Bösen gefallen. Indem die Fantasy-Serie Halbrand ambivalent hielt, konnte Saurons Identität aber vor vielen noch etwas länger verschleiert werden.

War euch die Herr der Ringe-Serie "brutal genug" oder hättet ihr gern mehr gesehen?