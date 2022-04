Herzschlag überraschend auf Platz 1 der Netflix-Top 10: Das steckt hinter der Thriller-Serie

Die Thriller-Telenovela Herzschlag krönt die Netflix Top-Ten. Wir beleuchten die wichtigsten Details zu Story und Besetzung. Und verraten, ob sich die Serie lohnt.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu den ersten Folgen von Herzschlag: Die Thriller-Serie Herzschlag steht heute etwas unerwartet auf Platz 1 der Serien in den Netflix-Top Ten. Damit hat sie sich sogar gegen Streaming-Hits wie Bridgerton und Elite durchgesetzt. Falls ihr euch jetzt fragt, ob sich der Neustart lohnt, haben wir alle wichtigen Infos zu Herzschlag für euch.

In Netflix Top-Ten auf Platz 1: Darum geht's in der Thriller-Serie Herzschlag

Herzschlag (im Original: Pálpito) lockt Netflix-Zuschauer mit einer düster-tragischen Story. Dort attackieren Organhändler das junge Ehepaar Simón (Michel Brown) und Valeria (Margarita Muñoz). Sie entführen Valeria, entnehmen ihr das Herz und töten sie. Beauftragt hat die Tat Zacarias (Sebastian Martínez). Der Wahlkampfstratege will damit seine kranke Frau Camila (Ana Lucía Domínguez) retten. Aber die lernt überraschend den auf blutige Rache fixierten Simón kennen.

Schaut euch hier den Trailer zu Herzschlag an:

The Marked Heart - S01 Trailer (English) HD

Mit Wer hat Sara ermordet-Star: Das sind Cast und Crew von Herzschlag auf Netflix

Produziert wurde Herzschlag in Kolumbien, Argentinien und Mexiko. Hinter dem Thriller stecken Regisseur Camilo Vega und Autor Leonardo Padrón, die bisher in Drama- und Telenovela-Formaten gearbeitet haben.

Auch die Schauspieler sind vor allem im spanischsprachigen Raum bekannt. Domínguez (als Sofia in Wer hat Sara ermordet?) und Mauricio Cujar (als Don Berna in Narcos) haben aber bereits in international erfolgreichen Serien mitgespielt.

Lohnt sich Herzschlag auf Netflix?

Der Mix aus Thriller und Telenovela findet ganz offenbar viele Netflix-Fans. Das kritische Echo ist verhaltener. Decider nennt die Serie "zu albern für ein so düsteres Thema". Die IMDb-Bewertung liegt bei 6,5. Auf Moviepilot gibt es noch keinen Bewertungsschnitt.

Serien-Kult auf Netflix: Ist Breaking Bad immer noch so großartig?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Herzschlag?