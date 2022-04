Bridgerton bei Netflix: 3 versteckte Hinweise deuten die Romanzen für Staffel 3 an

Wer der 3. Staffel Bridgerton bei Netflix entgegenfiebert, findet beim genauen Hinsehen schon in Staffel 2 aufregende Andeutungen zur weiteren Handlung, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Die 2. Staffel Bridgerton hat gerade den eigenen (Staffel 1-)Rekord der meistgesehenen englischsprachigen Serie innerhalb einer Woche gebrochen, wie unter anderem Variety berichtete. Mehr als 251 Millionen Stunden wurden bei dem Streaming-Dienst geschaut. Die großen Netflix-Pläne für Staffel 3 und mehr sind also nicht unbegründet. Die Planung dafür ist natürlich längst angelaufen und so wurden in Staffel 2 schon fleißig Hinweise auf zukünftige Liebesgeschichten gestreut. Wir stellen euch die drei vielversprechendsten davon vor.

1. Was wird aus Penelope Featherington und Colin Bridgerton in Netflix' 3. Staffel?

Bridgertons Vorlagen-Autorin Julia Quinn hat 8 Bridgerton-Romanzen zu den 8 Geschwistern geschrieben. Und obwohl Colin Bridgerton seine Lovestory eigentlich erst im 4. Buch Penelopes pikantes Geheimnis * erhält, sieht es derzeit danach aus, dass seine Geschichte für Staffel 3 bei Netflix vorgezogen wird. (Achtung, es folgen Spoiler zu den Büchern.)

© Netflix Bridgerton: Finden sich Penelope und Colin in Staffel 3?

Die Hinweise darauf, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan) als nächstes ins Zentrum der Netflix-Serie rücken wird, verdichten sich: Zunächst sah es für Penelopes romantische Hoffnungen gut aus und auch Colin Bridgerton (Luke Newton) betrachtete Pen nach einem Besuch bei seiner alten Flamme Marina (Ruby Barker) mit neuen Augen. Doch dann erzählte er seinen Freunden in der letzten Folge der 2. Staffel nach einem Tanz, dass ihm "so etwas Absurdes, wie Penelope Featherington den Hof zu machen" nicht im Traum einfiele. Hören wir da eine zu vehemente Verleugnung heraus? E!Online verriet Bridgertons Serienschöpfer Chris Van Dusen derweil:

Wir haben in die ersten zwei Staffeln Bridgerton viel Arbeit gesteckt, um Penelopes und Colins Liebesgeschichte aufzubauen. Es gibt so viel Sehnen und Ängste, dass es wirklich befriedigend sein wird, wenn die Serie sich endlich auf die zwei konzentriert.

Colins und Penelopes Geschichte mitsamt den Geheimnisse, die beide Figuren haben, noch eine weitere Staffel hinauszuzögern, klingt fast zu grausam. Zumal nun auch Eloise hinter Pens Lady Whistledown-Identität gekommen ist und die wankende "Penloise"-Freundschaft weiteren Zündstoff für Staffel 3 verspricht.

2. Benedict Bridgerton erhält Andeutungen zum Netflix-Auftritt von Sophie Beckett

Doch Colin und Penelope sind längst nicht die einzigen, deren Liebesgeschichte vorbereitet wird. Auch der zweitälteste Bridgerton-Bruder Benedict (Luke Thompson) hat den Grundstein für seinen romantischen Werdegang aus der 3. Buchvorlage Wie verführt man einen Lord? * schon gelegt. In der dort erzählten Aschenputtel-Geschichte verliebt er sich nämlich in die illegitime Adels-Waise und von ihrer Stiefmutter zur Dienerin degradierte Sophie Beckett.

© Netflix Wer stößt als nächstes zur Bridgerton-Familie?

Dass Benedict Bridgerton bei seinen Romanzen nicht viel von Standesunterschieden hält, zeigte er bereits durch seine Liebeleien mit der Schneiderin Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale) in Staffel 1 und seiner Beziehung zu der als Aktmodell arbeitenden Malerin Tessa (Emily Barber), die zu den Staffel 2-Neuzugängen von Bridgerton zählt.

Der versteckte Hinweis auf den Auftritt einer bedeutsamen Dienerin findet sich in Netflix' 2. Season in einer kurzen Aussage von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Der muss als Familienoberhaupt alles managen und erwähnt nebenbei, dass sie (nach Daphnes Weggang mit ihrer Helferin) neue Bedienstete finden und anstellen müssen. Im 3. Bridgerton-Buch verschafft Benedict Sophie, in die er sich bei einem Maskenball verguckt, eine Anstellung im Haushalt seiner Familie – ohne dabei zu wissen, wer sie ist.

© Netflix Bridgerton: Benedict (Luke Thompson) in Staffel 2

Benedict-Darsteller Luke Thompson deutete gegenüber EW an, dass seine Lovestory in Bridgerton vielleicht noch nicht in Staffel 3, sondern erst in Staffel 4 wichtig werden könnte:

Die Bücher besagen, dass Benedict als nächstes dran ist. Aber das wissen wir nicht mit Sicherheit. Denn die Serie ist nun einmal die Serie und hat die Erlaubnis alles Mögliche zu tun. [...] Ich sitze nicht herum, und warte auf meinen 'großen Moment', weil Bridgerton eine Gruppen-Anstrengung ist und die Arbeit im Ensemble ebenfalls befriedigend ist. Solange Benedict weiter ausgelotet wird, bin ich glücklich.

3. Eloise und Philip Crane sind sich in Bridgerton noch nicht begegnet, aber ...

Besonders verschwörerisch wird es, wenn wir Eloises potenzielle zukünftige Liebesgeschichte ins Auge fassen. Denn auch wenn sie in Bridgertons 2. Staffel bei Netflix weiterhin die emanzipierteste Frau weit und breit ist, und sich nicht für Bälle und dergleichen interessiert, öffnete sie ihr Herz am Ende doch unerwartet einem Mann.

© Netflix Bridgerton: Sir Phillip Crane (Chris Fulton)

Dass der Drucker-Geselle Theo Sharpe (Calam Lynch) allerdings nicht Eloises romantisches Endgame sein könnte, verrät ein Blick ins 5. Bridgerton-Buch In Liebe, Ihre Eloise *. Dort trifft sie nämlich auf einen Witwer mit Kindern und wie es der "Zufall" will, trägt dieser Witwer den Namen Sir Phillip Crane (Chris Fulton).



Aufmerksame Bridgerton-Fans werden nun aufhorchen, denn besagter Philip Crane tauchte in der Netflix-Serie schon mehrfach auf: In Staffel 1 heiratete er die von seinem (verstorbenen) Bruder geschwängerte Marina, um sie vor ihrer Schande zu bewahren. In Staffel 2 trat er bei Colins Besuch von Marina in Erscheinung, wo die Zweck-Ehe der zwei nicht übermäßig glücklich erschien. Warum sollte die Serie ihn präsent halten, wenn er nicht später noch wichtig wird? Doch würde das bedeuten, dass Marinas Tod vorherbestimmt ist? Es bleibt spannend im weiteren Bridgerton-Verlauf und Staffel 3 wird hoffentlich Klarheit mit sich bringen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

