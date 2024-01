"Heulte mir sofort die Augen aus": Star Wars-Star Daisy Ridley verteidigt umstrittene Rey-Szene und verrät überraschendes Detail zu deren Entstehung

Der Kuss aus Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers musste viel Spott von Fans einstecken. Darstellerin Daisy Ridley erklärt, warum der Moment für sie eine Berechtigung hat.

Selten wurde auf einen Kuss mit so viel Häme und Gelächter reagiert wie auf den zwischen Rey (Daisy Ridley) und Kylo Ren (Adam Driver) in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Wo kam diese plötzliche romantische Anwandlung her? Viele Zuschauer:innen empfanden ihn als unpassend. Daisy Ridley findet die Szene auch fünf Jahre später absolut berechtigt.

Daisy Ridleys umstrittene Star Wars 9-Szene wurde zum Teil nachträglich gedreht

Im Happy Sad Confused -Podcast erklärte sie:

Es fühlte sich wie ein Abschied und dadurch auch verdient an. Man kann einen Kuss auf 1000 Arten interpretieren. Aber ich fühlte mich, als würde ich meiner Rolle Lebewohl sagen.

Disney Die Kussszene zwischen Adam Driver und Daisy Ridley in Star Wars 9

Laut Collider war es die letzte gemeinsame Szene für Ridley und Driver. Dem Bericht zufolge musste Ridley allerdings Teile der Szene nachträglich drehen, in der etwa ihre Reaktion auf den Tod von Drivers Figur zu sehen ist. Kylo Ren stirbt, nachdem er Rey geküsst hat. Ridley enthüllte im Gespräch:

Wir mussten einige Szenen nachdrehen. An meinem allerletzten Tag sollte ich also nur dasitzen und [den Körper von Kylo Ren] anschauen, während die Kamera sich von mir wegbewegte. Regisseur J.J. Abrams fragte nur: 'Geht es dir gut?', und ich heulte mir sofort die Augen aus, weil es sich wie ein echter Abschied anfühlte.

Nachdem sie Rey bereits in drei Kinofilmen verkörpert hat, wird Ridley bald in Star Wars 10 zurückkehren. Hält sie dem Franchise die Treue, um ihren Abschiedsschmerz zu lindern? Gemessen an ihren emotionalen Worten scheint es nicht völlig unwahrscheinlich.

