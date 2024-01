Daisy Ridley kehrt als Rey zurück: Star Wars 10 vollbringt, was in 50 Jahren kein anderer Skywalker-Film geschafft hat

Anlässlich der heutigen TV-Ausstrahlung von Episode 9 werfen wir einen Blick in die Star Wars-Zukunft. Wie geht die Geschichte von Rey Skywalker im New Jedi Order-Film weiter?

Ursprünglich wurde Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers als Abschluss der Skywalker-Saga angekündigt. Inzwischen wissen wir jedoch, dass die Geschichte der berühmtesten Familie in der weit entfernten Galaxis auf irgendeine Art und Weise dennoch weitergeht. Das nächste Abenteuer mit Rey Skywalker steht längst fest.

Auf der Star Wars Celebration 2023 überraschte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy mit der Ankündigung, dass Daisy Ridley in einem neuen Star Wars-Film als Rey Skywalker auf die große Leinwand zurückkehrt. Zudem wurden die ersten Informationen zur Handlung enthüllt. Stellt euch auf einen großen Zeitsprung ein!

Star Wars 10: So geht die Geschichte von Rey Skywalker weiter

Natürlich hat Kennedy nicht die komplette Handlung von Star Wars 10 verraten. Es gibt aber zwei Eckpunkte, die uns ein erstes Bild für den Film verschaffen.

Der Zeitsprung: Der neue Rey-Film setzt 15 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ein. Das ist der größte Zeitsprung, den wir bisher in der Geschichte von Ridleys Sternenkriegerin erlebt haben.

Inszeniert wird das neue Rey-Abenteuer von Sharmeen Obaid-Chinoy, ihres Zeichens die erste Regisseurin, die einen Film der Sternensaga ins Kino bringt. Anfang des Jahres sprach sie über ihr Star Wars-Engagement:

Ich freue mich sehr auf das Projekt, weil ich das Gefühl habe, dass wir etwas ganz Besonders schaffen werden. Wir befinden uns im Jahr 2024 und es ist höchste Zeit, dass eine Frau eine Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxie gestaltet.

Mit Rogue Squadron wurde zuvor ein Star Wars-Film von Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins angekündigt. Der liegt inzwischen aber wieder auf Eis. Jetzt kann Obaid-Chinoy ihr Talent unter Beweis stellen. Zuletzt hat sie an der Marvel-Serie Ms. Marvel mitgewirkt. Davor war sie als Filmemacherin im Dokumentarbereich tätig. Ridley zeigte sich gegenüber Variety von ihrer Star Wars-Vision sehr angetan:

[Sharmeen Obaid-Chinoys] Dokumentarfilme sind großartig. Ihre Idee für die Geschichte [des Rey-Films] ist verdammt cool. Keine Spoiler, aber sie hat mir einen Abriss der ganzen Handlung gegeben. Wenn die nicht gut wäre, hätte ich gesagt: 'Okay, ruft mich in fünf Jahren wieder an.' Aber das ist es wert.

Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight arbeitet aktuell am Drehbuch des Rey-Films. Zuvor waren Damon Lindelof (The Leftovers) und Justin Britt-Gibson (Banshee) in das Projekt involviert. Nun dürfen wir gespannt sein, mit welchen Überraschungen das nächste Skywalker-Kapitel aufwartet. Laut Gerüchten könnten bekannte Figuren wie Finn zurückkehren. Offiziell ist davon allerdings noch nichts.

Wann startet Star Wars 10 mit Daisy Ridley im Kino?

Bisher hat Lucasfilm keinen Kinostart für den Rey-Film festgelegt. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr starten. Derzeit wirkt es wahrscheinlich, dass wir Daisy Ridley erst im Dezember 2026 wieder mit einem gelben Lichtschwert in der Hand sehen werden. Davor könnte im Mai 2026 The Mandalorian & Grogu ins Kino kommen.

Darüber hinaus befinden sich zwei weitere Star Wars-Filme aktiv in Entwicklung. Ahsoka-Mastermind Dave Filoni soll einen großen Crossover-Film ins Kino bringen, der sämtliche Serien aus dem Mandoverse zusammenführt. Indiana Jones 5-Regisseur James Mangold erzählt derweil die Geschichte von den Anfängen der Jedi und der Macht.

