Heute Abend bei Amazon: Kult-Film mit einer der witzigsten Szenen aller Zeiten

In Falling Down - Ein ganz normaler Tag wütet sich Michael Douglas von einer Alltagssituation zur nächsten und spricht vielen damit aus dem Herzen. Jetzt gibt es das schwarzhumorige Sozialdrama bei Amazon im Abo.

Es gibt eine Sache, die hat sich seit 30 Jahren nicht verändert: Frühstück gibt es bei Fastfood-Ketten wie McDonalds nur bis zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Was danach mit dem Essen passiert, das bereits zubereitet auf die Bestellung wartet? Keine Ahnung. Verkauft wird es in jedem Fall nicht mehr.

Das kann zu Frustration führen. Gerade dann, wenn man wirklich erst Minuten nach Ende der Frühstückszeit das Restaurant betritt und der oder die Kund:in vor einem noch ein Frühstück bekommt. Und kein Film treibt diese Frustration besser auf die Spitze als Falling Down - Ein ganz normaler Tag von Regisseur Joel Schumacher. Der perfekte Titel für den Abend nach einem ätzenden (Arbeits-)Tag. Und das Beste: Ihr könnt ihn aktuell bei Amazon Prime Video im Abo streamen.

Falling Down jagt Michael Douglas durch einen fast zweistündigen, immer absurder werdenden Wutanfall

William Foster (Michael Douglas) ist ein Arschloch. Das findet nicht nur seine Ex-Frau Elizabeth (Barbara Hershey), die aus Angst vor dem unberechenbaren Vater ihres Kindes ein Kontaktverbot erwirkt hat. Das muss auch jede einzelne Person herausfinden, die Foster an einem schicksalhaften und verdammt heißen Tag in LA über den Weg läuft. Eigentlich will der arbeitslose Ingenieur nur seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk vorbeibringen. Angefangen bei einem Stau über fehlendes Kleingeld bis zu Stress mit einer Gang und einer Konfrontation mit einem Neonazi wird Fosters Tag aber immer blutiger. Auch, weil der Choleriker schließlich in den Besitz mehrerer Schusswaffen kommt.

Auch Martin Prendergast (Robert Duvall) hat einen besonders schlechten Tag. Der Polizist will seinen Abschied aus dem Dienst feiern und ein letztes Mal Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen. Stattdessen wird er in einen ungewöhnlichen Fall hineingezogen: Ein Psychopath mit Aktentasche schimpft und mordet sich durch LA, und scheint von Minute zu Minute gefährlicher zu werden. Doch niemand nimmt den Polizisten ernst.

Die Frühstücks-Szene ist auch 30 Jahre später noch unglaublich witzig – und jetzt bei Amazon

Die Prämisse des Films klingt wahnsinnig düster. Falling Down spart nicht an Gewalt und zeigt ganz bewusst Alltagsrassismus, Armut, systemische Ungleichheit und andere gesellschaftspolitische Themen, die nicht nur in den 1990ern in den USA, sondern noch immer relevant sind. Gleichzeitig bringt der frustrierte, jähzornige William Foster in seinen Brandreden die kleinen Frustrationsmomente des Alltags auf den Punkt. Während wir zähneknirschend hinnehmen, dass Lebensmittel immer teurer werden, fordert Foster mit einem Baseballschläger faire Preise ein.

Falling Down besteht aus lauter kleinen, immer weiter eskalierenden Szenen, die in ihren witzigen Dialogen und ihrer Absurdität eher wie in sich abgeschlossene Sketche wirken. Das absolute Herzstück des Films ist dabei die bereits angesprochene Burger-Laden-Szene. Foster, euphorisiert von seinem spontanen Rachefeldzug gegen alles, was ihn schon seit langem nervt, bekommt Hunger. Er betritt ein Fast-Food-Restaurant und bestellt von der Frühstückskarte. Doch Frühstück gibt es nur bis 11.30 Uhr und in der Szene ist es 11.33 Uhr.



Das ist sie, die legendäre Burger-Szene, die Millionen aus dem Herzen sprach:

Die Situation wird immer angespannter, aus freundlich lächelnden Gesichtern werden Grimassen und schließlich bekommt Foster doch sein Frühstück – das die ganze Zeit im Hintergrund fertig zubereitet und abgepackt darauf wartete, weggeschmissen zu werden.



Michael Douglas' Figur ist kein Held, er ist ein Bösewicht, ein Mörder, ein Familienvater, dessen Ex-Frau Angst vor ihm hat. Aber er ist eben auch ein menschlicher Wutanfall – und wer kann sich damit nach stundenlangen Staus, absurden Preissteigerungen im Supermarkt oder Auge in Auge mit einem Hitler-Fan nicht identifizieren?

