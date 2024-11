Heute Abend streamen: Das intensive Action-Fest ist der ultimative Regelbrecher unter den Superheldenfilmen

Ihr wollt unterhaltsame und humorvolle Action, seid von der herkömmlichen Superhelden-Ware aber gelangweilt? Dann gebt Ryan Reynolds als schlagfertigen Antihelden unbedingt eine Chance.

Deadpool ist definitiv kein Superheld der Kategorie “die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft”. Wer einen Superhelden erhofft, der sich brav an alle Regeln hält, der wird bei Deadpool aus dem Jahr 2016 schnell enttäuscht sein. Kraftausdrücke, Skrupellosigkeit und Provokationen jeglicher Art gehören für den Mann im roten Anzug nämlich zur Tagesordnung. Wenn man denkt, heftiger kann es nicht mehr werden, setzt Deadpool noch einen drauf.

Deadpool und beide Fortsetzungen lassen sich jederzeit bei Disney+ nachholen.

Deadpool ist eine "klassische Liebesgeschichte", die in Rache und Chaos endet

Worum genau geht’s in Deadpool? Fragt man Deadpool selber, erklärt er seinen Film als eine klassische Liebesgeschichte: Mann trifft Frau, beide verlieben sich ineinander und fertig. Aber das Leben hält wie immer ein paar Wendungen bereit. Nachdem Wade Wilson (Ryan Reynolds) nämlich mit seiner Herzensdame Vanessa (Morena Baccarin) zusammenkommt, wird bei ihm Krebs festgestellt. Die einzige Chance auf Heilung besteht in einer schmerzvollen Folter, um mutierte Zellen zu aktivieren.

Diese Prozedur heilt zwar seinen Krebs, verleiht ihm übermenschliche Kräfte und regenerative Heilung, allerdings wird Wade Wilson dadurch drastisch entstellt. Eine Rückkehr in sein altes Leben und zu Vanessa ist undenkbar. Stattdessen ist es die Geburtsstunde von Deadpool, der von nun an den Mann jagt, der das alles zu verantworten hat und zugleich der einzige ist, der seine entstellte Erscheinung rückgängig machen kann: Ajax (Ed Skrein).

Auf seinem Rachefeldzug bekommt Deadpool Unterstützung von zwei X-Men: Colossus (Stefan Kapičić) und seiner Auszubildenden Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand).

Explizite Action und sarkastischer Humor bei Disney+: Deadpool macht alles anders



Deadpool überzeugt mit langen und intensiven Actionszenen. Alleine die Eröffnungssequenz geht über 12 Minuten und ist eine epische Abfolge von gewaltigen Gefechten, die das Publikum in ihren Bann zieht und von Anfang bis Ende keine Pause lässt. Hier wird im Gegensatz zum Marvel Cinematic Universe nicht mit Blut und grotesken Verletzungen gegeizt – jeder Schlag, jeder Treffer ist bis zur letzten Konsequenz explizit inszeniert.

Aber nicht nur das macht diesen Film aus dem X-Men-Universum so besonders. Das Verrückteste an Deadpool? Er ist sich seiner Rolle als Comicfigur voll bewusst und redet mit uns Zuschauer:innen. Also nicht erschrecken, wenn ihr plötzlich direkt angesprochen werdet.



Im Trailer könnt ihr euch vom ironischen Ton des Films überzeugen:

Wurde Deadpool bei seinem ersten Leinwand-Auftritt in X-Men Origins: Wolverine 2009 noch der Mund zugenäht, plappert er in seinem eigenen Film sieben Jahre später ohne Punkt und Komma. Dabei nimmt er sich und die gesamte Superhelden-Industrie auf seine unvergleichlich sarkastische Art aufs Korn. Das sorgt für eine unvergessliche Mischung aus Action, Humor und Meta-Kommentar. Alles wird durch den Kakao gezogen: seine gefloppte Rolle als Green Lantern aus dem DC Universum, das Fox Studio, weil es sich keine größeren X-Men leisten konnte und auch Ryan Reynolds selbst.

Fakt ist, ein richtiger Superheld will Deadpool nicht sein. Das lässt er seine Mitstreitenden und auch uns zur Genüge wissen. Aber genau das macht diesen Superheldenfilm so erfrischend anders und beliebt. Ihr könnt euch den explosiven Auftakt der Deadpool-Saga jetzt auf Disney+ anschauen. Auch die Fortsetzungen Deadpool 2 sowie Neuzugang Deadpool & Wolverine könnt ihr dort streamen.