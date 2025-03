Heute erstmals im TV: Action-Star Sylvester Stallone als Superheld, wie man ihn noch nie gesehen hat

In Samaritan spielt Sylvester Stallone einen gealterten Superhelden, den ein Junge wieder auf die Beine bringen will. RTL II strahlt das Action-Drama am Freitag als Free-TV-Premiere aus.

In James Gunns The Suicide Squad spielte Sylvester Stallone vor wenigen Jahren eine größere Superhelden-Rolle – als bizarrer Hai-Mensch-Hybrid King Shark. Deutlich mehr als Mensch zu erkennen ist er in seiner nachfolgenden Superhelden-Rolle. Samaritan läuft am Freitagabend bei RTL II als deutsche Free-TV-Premiere.

TV-Tipp: Stallones Superhelden-Film wirkt wie Mix aus Logan und Unbreakable

Samaritan handelt von dem 13-jährigen Sam Cleary (Javon 'Wanna' Walton), der vermutet, dass ein geheimnisvoller Nachbar ein großes Geheimnis verbirgt. Damit liegt er richtig: Der von Stallone verkörperte Mr. Smith ist in Wahrheit ein Superheld im Ruhestand.

Vor vielen Jahren war er als der Samariter von Granite City bekannt, bis er einen Kampf gegen seinen Erzfeind nicht überlebt haben soll. Sam will dem gescheiterten Superhelden jetzt wieder auf die Beine verhelfen. Mit dem düsteren, ruhigen Ton erinnert der Film mehr an ruhige, geerdete Superhelden-Filme wie Unbreakable - Unzerbrechlich oder wehmütige Genre-Abgesänge wie Logan - The Wolverine.

Fans bekommen außerdem eine ganz neue Seite von Stallone zu sehen. Samaritan-Regisseur Julius Avery sagt laut Comic Book Resources dazu:

Im wirklichen Leben ist er ein extrovertierter Witzbold. Er hat diesen wirklich bösen Sinn für Humor. Und ich denke, vieles davon wird in dieser Figur zum Ausdruck kommen, die er in unserem Film spielt. Er ist nicht einsilbig! Es ist eine Figur von Sly, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Wann und wo läuft Samaritan im TV?

RTL II strahlt den Superhelden-Film mit Sylvester Stallone am 7. März um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Samaritan jederzeit bei Amazon Prime in der Streaming-Flat schauen.