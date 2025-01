Heute erstmals im TV: Bombastische Sci-Fi-Action, die eine der größten Kultreihen nach 18 Jahren fortgesetzt hat

Eine legendäre Sci-Fi-Trilogie wurde 18 Jahre später noch einmal sinnvoll erweitert und ihr könnt euch den epischen Bombast heute zum ersten Mal im Free-TV gönnen.

Manches brennt sich einfach auf ewig ins kulturelle Gedächtnis der Menschheit ein und die Matrix-Reihe gehört definitiv dazu. Nach dem überragenden Erfolg von The Matrix folgten noch zwei deutlich schwächere Filme, aber der vierte kam erst viele Jahre später und macht alles anders. Heute kommt Matrix Resurrections zum ersten Mal im TV.

Darum geht's in Matrix Resurrections, dem vierten Teil der legendären Sci-Fi-Reihe

Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) lebt und arbeitet in San Francisco. Ihm verdankt die Welt eine überragend erfolgreiche Computerspiel-Trilogie namens The Matrix, die nach langer Zeit eine Fortsetzung bekommen soll. Zumindest, wenn es nach dem Boss von Thomas geht – der Spiele-Entwickler selbst hatte sich eigentlich geschworen, kein Sequel mehr zu machen.

Aber irgendetwas stimmt nicht mit Thomas und der Welt, in der er lebt. Immer wieder glaubt er, die Handlung seiner Computerspiele am eigenen Leib erlebt zu haben, ihn plagen Wahnvorstellungen und er muss regelmäßig blaue Pillen schlucken, um irgendwie zurecht zu kommen. Eines Tages begegnet ihm eine mysteriöse Frau und alles gerät aus den Fugen.

Auf Matrix 4 mussten wir 18 Jahre warten – mit diesem Sequel hatte niemand mehr gerechnet

Wer die ersten drei Teile kennt, und dann Matrix Resurrections schaut, entdeckt sofort die vielen Parallelen, Anspielungen und Meta-Kommentare. Es macht großen Spaß, noch einmal in diese Welt einzutauchen, das Dargebotene zu entschlüsseln und herauszufinden, wer wofür steht, was sich alles seit den letzten Filmen getan hat und was eigentlich überhaupt Phase ist.

Auch wenn sich viel verändert hat, bleibt die Prämisse des Films den ursprünglichen Teilen treu. Es geht um den freien Willen, darum, ob wir unseren Augen trauen können und das alles wird in fantastische Bilder voll gewaltiger Sci-Fi-Action verpackt. Wie die Original-Trilogie trieft auch Matrix 4 nur so vor Coolness und schafft es, der Story einen neuen Twist zu verleihen und sie auf ein neues, zeitgemäßes Niveau upzudaten.

Mehr dazu lest ihr zum Beispiel hier: Der grandiose Matrix 4 definiert die Sci-Fi-Reihe mit Keanu Reeves neu. Aber damit noch nicht genug. Womöglich bekommen wir sogar noch einen fünften Teil und kürzlich hat ausgerechnet Will Smith einen Teaser zu Matrix 5 aus dem Ärmel geschüttelt.



TV oder Stream: Wann und wo läuft Matrix Resurrections?



Matrix 4 kommt am heutigen Sonntag, den 19. Januar 2025 zum allerersten Mal im Free-TV. Ab 20:15 Uhr ist es ProSieben so weit. Mit Werbung geht der Film dann bis um 23:10 Uhr und eine Wiederholung folgt in derselben Nacht um 1:30 Uhr sowie am 25. Januar.

Alternativ gibt es den Streifen mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss aber auch noch bei den gängigen VoD-Plattformen wie Maxdome, MagentaTV, Amazon oder Apple TV. In einer Streaming-Flatrate mit Abo ist Matrix 4 momentan aber nicht enthalten, ihr müsst ihn online kaufen oder leihen.

