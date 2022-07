Heute erstmals im TV: Das Finale einer der erfolgreichsten Zombie-Trilogien der letzten Jahre

Heute zeigt RTL 2 das Finale einer erfolgreichen Zombie-Trilogie, die mit Train to Busan ihren Anfang nahm. Aber lohnt sich der Film?

Ein Team muss in eine von Zombies verseuchte Zone reisen, um Vermögen abzustauben. Allerdings geht's hier nicht um Zack Snyders Army of the Dead, sondern den ein Jahr zuvor erschienenen Peninsula. Das Finale einer der erfolgreichsten Zombie-Trilogien der letzten Jahre kommt heute als Free TV-Premiere.

Peninsula kommt heute 22 Uhr bei RTL 2 im Fernsehen und das uncut.

Schaut euch hier den Trailer für Peninsula an:

Peninsula - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in der Zombie-Trilogie?

Der Zombie-Actionfilm Train to Busan, der 2016 erschien, ist einer der erfolgreichsten südkoreanischen Filme der letzten Jahre. Die Geschichte eines Fondsmanagers, der beim Ausbruch einer Zombie-Apokalypse seine Prioritäten neu ordnen muss, steckt voller treibender Action und gezielter Sozialkritik.

Zeitnah zum Kinostart des koreanischen Blockbusters kam das animierte Prequel Seoul Station heraus, das die ersten Stunden der Zombie-Apokalypse schildert, als in einer U-Bahn-Station ein verletzter Obdachloser für Aufmerksamkeit sorgt.

Das (bisherige) Finale der Trilogie ist Peninsula, der den Heist-Film mit Zombie-Action kombiniert. Die Handlung spielt vier Jahre nach den Ereignissen in Train to Busan. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Soldat, der sich aus dem verseuchten Korea heraus gerettet hat. Allerdings machen Gangster ihm ein Angebot, das er nicht abschlagen kann: Er soll mit einem Team zurück in die verwüstete Stadt Incheon reisen, um Bargeld im Wert von 20 Millionen Dollar zu bergen. Dort stehen ihm nicht nur die Zombies im Weg, sondern auch einige Überlebende.

Peninsula ist leider ein enttäuschender Abschluss der Horror-Reihe

Peninsula ist vor allem etwas für Komplettisten und kommt, was die Figuren als auch die Spannung angeht, nicht an Train to Busan heran. Allerdings kann man dem Film auch nicht vorwerfen, dass er langweilt. Wer simple Zombie-Action in einem ungewohnten Sujet an sich vorbeiziehen lassen will, kann Peninsula eine Chance geben.

Fürs Verständnis muss man weder Train to Busan noch Seoul Station gesehen haben.

