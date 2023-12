Heute erstmals im TV: Einer der besten Disney-Fantasy-Filme der letzten Jahre

Disney hat viele beliebte Fantasy-Filme hervorgebracht. Ein animierter Hit, der vor zwei Jahren überraschend hohe musikalische Wellen schlug, wird jetzt erstmals im Fernsehen ausgestrahlt.

Von Disneys animierten Fantasy-Filmen kam in den letzten Jahren kaum einer so gut an wie das in Lateinamerika angesiedelte Abenteuer Encanto. Ein unerwarteter Song des Musicals stürmte sogar die Charts. Jetzt wird der Disney-Film zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt.

Fantasy ohne magische Hauptfigur: Das Disney-Highlight Encanto läuft heute im TV

Im Zentrum von Encanto steht die kolumbianische Jugendliche Mirabel Madrigal, die in einem magischen Haus wohnt und zu einer magischen Familie gehört. Das Problem: Sie selbst ist alles andere als magisch. Während ihre ältere Schwester Luisa super-stark ist und Cousine Dolores selbst weit entfernte, leise Geräusche hören kann, besitzt Mirabel keine übersinnliche Begabung und ist darüber ziemlich frustriert. Doch als ihre gesamte Verwandtschaft plötzlich bedroht wird, findet die Teenagerin heraus, dass man vielleicht gar keine außergewöhnlichen Kräfte braucht, um die Welt zu verändern.

Disney Encanto

Als Disney-Musical besitzt Encanto viele eingängige Songs aus der Feder von Hamilton-Schöpfer Lin-Manuel Miranda. Obwohl das Lied "Dos Oruguitas" eine Oscar-Nominierung erhielt, wurde jedoch unerwartet das Stück "We Don't Talk About Bruno" (im Deutschen: Nur kein Wort über Bruno) zum Chart-Stürmer. Nachdem der Film bei Disney+ veröffentlicht wurde und Familien ihn rauf und runter schauten, wurde der Song über den Außenseiter-Onkel der Familie Madrigal bei Spotify, Youtube und TikTok zum viralen Phänomen. Die New York Times beschrieb den Song als größten Disney-Hit seit "Let it Go" aus Die Eiskönigin.

TV oder Stream: Wo ihr Disneys Encanto schauen könnt

Encanto läuft am Sonntag, dem 3. Dezember 2023 um 20:15 Uhr bei RTL. Wenn ihr den Fantasy-Hit im Fernsehen verpasst habt, könnt ihr ihn aber auch jederzeit bei Disney+ * streamen.

