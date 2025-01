Heute erstmals im TV: Gefeierter Kriminalfilm mit 1000 Twists, der von einem Kultregisseur stammt

Mit einer Mischung aus Liebesgeschichte und Kriminalfilm überzeugt Regielegende Park Chan-wook Kritiker:innen und Publikum. Heute läuft der wendungsreiche und fesselnde Thriller erstmals im TV.

Nicht erst seit Squid Game sorgt das koreanische Kino für Aufsehen. Oldboy-Regisseur Park Chan-wook wusste schon 2003 mit seinem packenden Thriller zu schocken und hat einige denkwürdige Werke erschaffen. Dazu gehört auch der 2022 erschienene Thriller Die Frau im Nebel, der heute erstmals im deutschen TV läuft.

Die Frau im Nebel in der Free-TV-Premiere: Eine meisterhafter Thriller-Romanze

Polizist Hae-joon (Park Hae-il) untersucht einen Todesfall, bei dem ein Mann von einem Felsen hundert Meter in die Tiefe gestürzt ist. Obwohl alles auf einen Unfall hindeutet, nimmt er die Witwe Seo-rae (Tang Wei) unter die Lupe. Die junge Frau ist von China nach Korea geflohen und für den Ermittler eine faszinierende und rätselhafte Figur. Zwischen den beiden entwickelt sich eine hypnotisierende Beziehung, doch was geschieht, wenn sie tatsächlich eine Mörderin ist?

Die Frau im Nebel erzählt von einer atemberaubenden Liebesgeschichte. Dabei hat sich Park Chan-wook von Alfred Hitchcock, vom Großmeister des Suspense-Thrillers, inspirieren lassen. Wie damals schon Scottie in Vertigo – Aus dem Reich der Toten verliert sich auch Hae-joon im Labyrinth seiner eigenen Obsessionen.

Die Frau im Nebel weiß trotz sanfter Klänge zu fesseln

Anstatt einen knallharten Rache-Thriller abzuliefern, schlägt Regisseur Park diesmal die sanften Töne an, die nicht weniger aufwühlend sind. Und dank zahlreicher Twists kommt keine Langeweile auf. Im Gegenteil, die 139 Minuten sind genauso feinfühlig wie spannend inszeniert.

Auf Rotten Tomatoes wird der Film von den Kritiker:innen mit überragenden 94 Prozent bewertet und auch das Publikum zeigt sich mit 85 Prozent Zustimmung überaus begeistert. In den Kritiken heißt es unter anderem:

Regisseur Park verwebt viele clevere Motive und symbolische Bilder in seinen Film, um die Spannung zu erhöhen und den Sturm der Anspannung aufrechtzuerhalten, während die widersprüchlichen Pflichten und Wünsche der Charaktere drohen, endlich aufeinanderzutreffen.

In Zukunft könnten wir Park Chan-wooks Meisterwerk Oldboy in einem dritten Remake sehen, diesmal allerdings in Serienform.

Die Frau im Nebel bei Amazon Prime * im Superfresh-Channel streamen

Wann läuft der fesselnde Kriminalfilm Die Frau im Nebel im TV?

Die zweifelhafte Liebesgeschichte läuft am heutigen Montag, den 13. Januar 2025 um 21:50 Uhr auf Arte. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, aber ihr könnt Die Frau im Nebel bei Amazon im Superfresh-Channel streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.