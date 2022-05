Heute erstmals im TV: Nach Twilight ist Kristen Stewarts Blockbuster-Comeback leider komplett gefloppt

Auf ProSieben läuft heute die deutsche Free-TV-Premiere der 3 Engel für Charlie-Neuauflage. Kristen Stewarts erste große Blockbuster-Rolle nach Twilight ist an den Kinokassen leider untergegangen.

Nach ihrer berühmtesten Rolle als Bella in der Twilight-Saga hat sich Kristen Stewart beeindruckend von ihrem Image freigespielt. Mit Filmen wie Personal Shopper, Still Alice, Certain Women oder zuletzt Spencer bewies die Schauspielerin ihr großes Talent.

2019 wagte Stewart im neuen 3 Engel für Charlie-Film dann eine Rückkehr zum großen Blockbuster nach dem Twilight-Ende. Leider ist der Film, den ihr heute als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben schauen könnt, an den Kinokassen gefloppt.

Kristen Stewarts Blockbuster-Rückkehr bleibt wohl ein einmaliger Ausflug

In dem Film von Elizabeth Banks spielen Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska die neue Version des legendären Agentinnen-Trios, das erstmals in der gleichnamigen Serie aus den 70ern auftauchte. Mit ihrer Neuauflage hat die Regisseurin einen unterhaltsamen Mix aus Action, Comedy und charismatischen Stars geschaffen, der für einen kurzweiligen Filmabend sorgt.

Schaut hier noch einen Trailer zum neuen 3 Engel für Charlie:

Drei Engel für Charlie - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Kino haben sich allerdings zu wenige Menschen für den Film interessiert. Laut Box Office Mojo spielte 3 Engel für Charlie bei einem Budget von 48 Millionen Dollar nur rund 73 Millionen Dollar weltweit ein. Ein sehr schwaches Ergebnis, das den witzigen Action-Blockbuster leider zum Totalflop macht.

In Zukunft dürfte sich Kristen Stewart genau überlegen, ob sie wirklich nochmal in den Blockbuster-Bereich zurückkehrt. Für aufregende neue Filme in ihrer Karriere sorgt sie aber so oder so.

Als nächstes spielt sie eine Rolle im neuen Werk von Horror-Meister David Cronenberg, das zu den spannendsten Genre-Filmen des Jahres zählt. Crimes of the Future mit Stewart, Viggo Mortensen und Léa Seydoux hat schon einen fantastischen ersten Trailer bekommen, aber leider noch keinen deutschen Kinostart.

3 Engel für Charlie läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Habt ihr 3 Engel für Charlie mit Kristen Stewart gesehen?