Verstörender Sci-Fi-Horror: Albtraum-Garantie mit Kristen Stewart im Trailer zum neuen Cronenberg

David Cronenberg meldet sich dieses Jahr in Cannes mit seinem ersten Film seit acht Jahren (!) zurück. Der Teaser-Trailer zum Sci-Fi-Horror Crimes of the Future sieht dezent verstörend aus.

Für David Cronenberg-Fans gibt es heute gleich doppelten Grund zur Freude: Nicht nur feiert der heiß erwartete Crimes of the Future dieses Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere. Der US-amerikanische Verleih Neon hat zusätzlich zur Verkündung des Cannes-Programms einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.



Nachdem sich Cronenberg zuletzt im Los Angeles und New York der Gegenwart bewegte, wagt er nun den Blick in eine düstere Zukunft. Die ersten bewegten Bilder aus Crimes of the Future warten mit einigen verstörenden Momenten auf, die an Cronenbergs abgründigste Werke erinnern. Macht euch auf einige Grenzüberschreitungen gefasst.

Erster Trailer zu Crimes of the Future von David Cronenberg

Crimes of the Future entführt in eine Welt, in der die biologische Beschaffenheit der Menschen durch fortschrittliche Technologien verändert werden kann. In den Hauptrollen sind Léa Seydoux, Viggo Mortensen und Kristen Stewart zu sehen. Jetzt fehlt nur noch Taylor Lautner, dann hat Cronenberg seine Twilight-Bingo-Karte voll.

Update: Der französische Verleih Metropolitan Films hat sogar schon einen vollständigen Trailer zu Crimes of the Future veröffentlicht, der uns noch mehr Einblicke gewährt.

Nachfolgend findet ihr das offizielle Poster zu Crimes of the Future.

© Neon Crimes of the Future

Mitunter könnte es sich hierbei auch um die gruselige Version von Matrix handeln. Insgeheim hat die Cronenberg mit eXistenZ aber schon längst gedreht.

Sci-Fi-Horror: Wann startet Crimes of the Future im Kino?

Ein deutscher Kinostart für Crimes of the Future steht noch nicht fest. Seine Cannes-Premiere wird der Film zwischen dem 17. und dem 28. Mai 2022 feiern. Hoffen wir, dass er danach schnellstmöglich seinen Weg auf die hiesigen Leinwände findet.

