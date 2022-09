Heute erstmals im TV: Nervenzerfetzender Horror-Geniestreich von einem der besten Regisseure der Gegenwart – bloß nicht verpassen

Nach mehr als drei Jahren läuft dieses Horror-Juwel von Regie-Genie Jordan Peele erstmals im Free-TV. Wir verraten euch, wann ihr einschalten müsst und vor allem, warum.

Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich Jordan Peele zu einem der einflussreichsten Regisseure unserer Zeit entwickelt. Bis 2017 war er vor allem als Comedy-Autor- und Darsteller bekannt. Dann brachte er Get Out in die Kinos und das änderte alles. Inzwischen hat Peele 3 Filme vorgelegt, seit diesem Sommer läuft sein Sci-Fi-Horror Nope. Vor drei Jahren erschien sein zweiter Film Wir und der läuft heute zum ersten Mal im Free-TV.

Darum geht es in Wir von Jordan Peele

Adelaide (Lupita Nyong'o) und Gabe Wilson (Winston Duke) reisen mit ihren zwei Kindern Zora (Shahadi Wright Joseph) und Jason (Evan Alex) zu einem idyllischen Strandhaus, um dort etwas Abstand vom stressigen Alltag zu gewinnen. Doch ein gemütlicher Abend wird zum surrealen Horror, als uneingeladene Gäste in der Auffahrt stehen: vier mysteriöse Fremde, die den Wilsons bis aufs Haar gleichen. Die Doppelgänger kennen keine Gnade wenn es darum geht, die Familie auszuschalten. Kann sich die Familie Wilson vor sich selbst retten und woher kommen die mysteriösen Einbrecher eigentlich?

Warum ist Wir so ein außergewöhnlicher und großartiger Horrorfilm?

Die Szene, in der die Doppelgänger:innen sich im Wohnzimmer der Familie breitmachen und die Gegenstücke ihre frappierenden Gemeinsamkeiten mustern, gehört zu den gruseligsten der vergangenen Jahre. Jordan Peele selbst sagte über sein Konzept:

[...] Wir leben in einer Zeit, in der wir das Andere fürchten. Der mysteriöse Eindringling, der unsere Jobs übernimmt. Oder die Fraktion, die annimmt, dass wir nicht in der Nähe von denen leben, die anders gewählt haben. Wir zeigen auf alles mit dem Finger. Vielleicht hat das Monster, das wir betrachten müssen, unser Gesicht. Vielleicht sind wir das Böse. [...]

Das Wesen der düsteren Kopien zeichnet sich durch etwas Tierisches und Grobes aus. Sie wirken wie die Zeichnung eines Menschen, die von Wasser überspült wurde. Und natürlich sind sie feindselig. Wir verwandelt sich von einem Home Invasion-Horror in einen Slasher, nur dass die Doppelgänger:innen sich gegenseitig jagen.

Der Film erklärt nur langsam und auch nicht endgültig den Ursprung der Wesen. Nur so viel: Sie entstammen dem nackten Elend. Die Motive dieses Horrorfilms sind also nicht Rache oder Todesangst, sondern viel komplexer: Verdrängung, Abstieg, Austausch und beißender Neid. Wer hat das Recht auf ein Leben in Harmonie und Komfort?

