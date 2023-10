Heute erstmals im TV: Unterschätzter Horror-Tipp mit Serienkiller, der im Körper einer 17-Jährigen landet (es ist extrem witzig, aber auch creepy)

Vor drei Jahren kam eine Horror-Komödie ins Kino, der mit einer sehr abgefahrenen Prämisse aufwartet: Plötzlich findet sich ein Serienkiller im Körper einer 17-Jährigen wieder.

Der Körpertausch ist ein beliebtes Motiv im Film, findet meistens aber eher in Komödien statt. Eines der bekanntesten Beispiele ist Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag aus dem Jahr 2003, in der eine Tochter im Körper ihrer Mutter aufwacht und umgekehrt. Doch was passiert, wenn man dieses Konzept mit einem Horrorfilm kombiniert?

Genau das erwartet euch in dem Slasher-Highlight Freaky – Körpertausch mit Blutrausch. Hier wird der Körpertausch mit einem fiesen wie witzigen Twist versehen: Plötzlich findet sich ein Serienkiller im Körper einer Teenagerin wieder und muss die kniffligen Herausforderungen des Highschool-Alltags bestehen.



In dem absurden Highschool-Slasher Freaky tauschen Kathryn Newton und Vince Vaugh die Körper

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Millie Kessler (Kathryn Newton). Sie ist 17 Jahre alt und besucht die Blissfield Valley Highschool. Als der berüchtigte Serienkiller Blissfield Butcher (Vince Vaughn) sein Unwesen treibt, passiert etwas Unerwartetes: Die beiden tauschen ihre Körper und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Freaky schauen:

Freaky - Trailer (Deutsch) HD

Bei Freaky handelt es sich um eine freche, selbstbewusste Horrorkomödie, die in einer Tradition mit Filmen wie Happy Deathday (Zeitschleifen-Horror) und Totally Killer (Zeitreise-Horror) steht. Genre-Tropen werden auf den Kopf gestellt. Es gibt zahlreiche Referenzen. Und ein Kommentar auf der Metaebene darf natürlich nicht fehlen.

Freaky kostet die schräge Ausgangssituation in vollen Zügen aus. Gerade aus dem Zusammenspiel von Kathryn Newton und Vince Vaugh ergeben sich sehr viele bizarre Momente. Freaky ist lustig, spannend und in gewissen Situation auch richtig creepy – der perfekte Film für einen unterhalsamen Halloween-Abend.

Körpertausch-Horror-Komödie: Wann läuft Freaky im TV?

Freaky – Körpertausch mit Blutrausch läuft heute Abend, am 31. Oktober 2023, um 22:00 Uhr auf NITRO. Die Ausstrahlung geht bis 23:50 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Darüber hinaus steht der Film bei Streaming-Diensten wie Amazon und Apple mit diversen Kauf- und Leihoptionen als Stream zur Verfügung.



