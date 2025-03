Heute große Free-TV-Premiere: Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster von Star Wars-Genie entfesselt Roboterkrieg

Roboter gegen Menschen geht immer. Erst recht, wenn es so bombastisch und kreativ inszeniert ist wie in diesem Sci-Fi-Epos eines Star Wars-Regisseurs.

Die Menschheit fürchtet sich vor den Maschinen, und zwar völlig zu Recht. In The Creator hat eine KI vor zehn Jahren einfach mal eine Atombombe über Los Angeles abgeworfen und seitdem herrscht Krieg zwischen den Fronten. Ihr könnt euch das Spektakel heute zum ersten Mal im Free-TV ansehen.

Heute im TV: Die Story von The Creator nimmt mit auf eine Reise in eine düstere Zukunft

In The Creator verstehen sich Menschen und Maschinen überhaupt nicht mehr miteinander. Eine bösartige KI hat der Menschheit den Krieg erklärt und der sogenannte Schöpfer soll an einer besonders vernichtenden Waffe arbeiten. Ein menschliches Spezial-Einsatzkommando macht sich auf den Weg tief hinter feindliche Linien, um sie zu entschärfen.

Aber vor allem der ehemalige Special-Forces-Agent Joshua (John David Washington) staunt nicht schlecht, als er plötzlich einem Kind gegenübersteht. Das soll die brutale Waffe sein, mit dem Potenzial, die Menschheit auszulöschen? Der Soldat gerät zwischen die Fronten und macht sich gemeinsam mit dem Kind auf eine gefährliche Reise.

Star Wars-Regisseur Gareth Edwards inszeniert monumentalen Sci-Fi-Krieg mit einzigartig coolem Look

The Creator lebt von seinen Bildern. Hier kommen Sci-Fi-Fans wirklich voll und ganz auf ihre Kosten. Zumindest, wenn sie humanoide Roboter, große Raumstationen und futuristisches Design mögen. Das unverbrauchte Setting wird mit einer spannenden Geschichte und der klassischen Frage garniert, ob Roboter wohl irgendwann in der Lage sein werden, Gefühle zu entwickeln.

Gareth Edwards konnte sich hier komplett austoben und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Mann versteht etwas vom Spektakel, er hat uns vorher bereits Filme wie Rogue One: A Star Wars Story geschenkt, einen der besten Filme des ganzen Star Wars-Franchises. Außerdem zeichnet er auch für den äußerst gelungenen Godzilla aus dem Jahr 2014 und den nächsten Jurassic World-Film verantwortlich.

Bei den Stichworten Sci-Fi und Monstern fällt uns natürlich der erste große Sci-Fi-Film des noch recht jungen Jahres ein. Seit Kurzem läuft der Streifen im Kino, der auf einem Planeten voller Monster-Würmer spielt und von einem mehrfach Oscar-prämierten Regisseur stammt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt The Creator?

RTL präsentiert die Free-TV-Premiere am heutigen Sonntag, den 16. März, und zwar ab 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Eine Wiederholung läuft ab 0:20 Uhr in der Nacht.

Online streamen könnt ihr den Gareth Edwards-Film natürlich auch, in einer Flatrate ist er momentan aber nicht enthalten. On demand kann er aber bei Apple TV, Maxdome, MagentaTV und Amazon gekauft oder geliehen werden.

