Heute im TV: 150 Millionen teurer Fantasy-Flop, der seinen Star wohl in eine schwere Krise stürzte

Am Sonntag strahlt RTL II The Great Wall aus. Der Fantasy-Blockbuster war ein heftiger Flop, der bei seinem Star Matt Damon offenbar eine Depression verursachte.

Mit der amerikanisch-chinesischen Produktion The Great Wall wollte das Studio Universal 2016 an große Blockbuster-Erfolge der frühen 2000er-Jahre aus dem Fantasy-Genre anknüpfen. Am Ende wurde der Film, den RTL II am Sonntag ausstrahlt, zum finanziellen Desaster. Offenbar stürzte er Hauptdarsteller Matt Damon außerdem in eine schwere Krise.

Fantasy-Spektakel The Great Wall ging an den Kinokassen unter

In der Story des Films reisen William Garin (Damon) und Pero Tovar (Pedro Pascal) im 15. Jahrhundert nach China, um eine mächtige Waffe zu finden. Dabei geraten sie in Gefangenschaft und zwischen die Fronten einer Schlacht um die chinesische Mauer, die alle 60 Jahre von Monstern gestürmt wird.



An den Kinokassen ging der Mix aus amerikanischer und chinesischer Förderung nicht auf. Mit einem Budget von 150 Millionen Dollar spielte The Great Wall laut Box Office Mojo weltweit um die 334 Millionen Dollar ein. Damit gilt er als heftiger Kinokassen-Flop.



Matt Damon sprach über Depression durch Filmerfahrung und meint wohl The Great Wall

Wie wir berichteten, sprach Damon im Variety-Interview über seine bisher schlimmste Filmerfahrung. Ohne den Titel konkret zu benennen, beschrieb er einen Film-Dreh, bei dem er nach der Hälfte realisierte, dass das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt war und er dadurch in eine Depression gefallen sei. Erst durch seine Frau konnte er sich schließlich wieder aufrappeln. Mit dem Film ist ziemlich wahrscheinlich The Great Wall gemeint.

Falls ihr The Great Wall noch gar nicht gesehen habt und neugierig geworden seid, könnt ihr den Fantasy-Flop am 20. August 2023 um 20:15 Uhr bei RTL II schauen.

