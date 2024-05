Heute im TV: 4,5 Stunden Sci-Fi-Marathon, der von Minute zu Minute epischer wird

Im heutigen TV-Programm könnt ihr gleich mehrere Materialschlachten erleben. ProSieben zeigt einen bombastischen Sci-Fi-Marathon voller überlebensgroßer Action-Szenen.

Wenn ihr euch in einem tosenden Science-Fiction-Universum verlieren wollt, dann seid ihr heute Abend bei ProSieben an der richtigen Adresse. Der Sender startet pünktlich zur Primetime einen Sci-Fi-Action-Marathon, der es in sich hat. Gezeigt werden zwei Teile aus der Transformers-Reihe, die seit 2007 die Leinwand zum Leben bringt.

Heute Abend ist euer Heimkino dran: Zuerst setzt sich der gelbe Bumblebee gemütlich neben euch aufs Sofa, ehe der vierte Transformers-Film die Ära des Untergangs einläutet und für eine Action-Ekstase sondergleichen sorgt. Macht euch auf viereinhalb Stunden Bombast und ein paar unerwartet berührende Töne gefasst.

Bumblebee erfindet die Transformers-Reihe mit jeder Menge 1980er-Jahre-Nostalgie neu

Keine Angst: Auch Bumblebee wartet mit einigen furiosen Action-Sequenzen auf, bei denen euch die Kinnlade herunterklappt. Gleich der Auftakt ist ein Fest aus Explosionen und rasanten Bewegungen auf dem Alien-Planeten Cybertron, auf dem sich Autobots und Decepticons bekriegen. Doch dahinter steckt noch mehr.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bumblebee schauen:

Bumblebee - Trailer (Deutsch) HD

Sobald wir auf der Erde die junge Charlie (Hailee Steinfeld) kennenlernen, verwandelt sich Bumblebee in eine charmante Coming-of-Age-Geschichte. Beflügelt von der 1980er-Jahre-Nostalgie, die seit Stranger Things die Popkultur fest im Griff hat, legt Regisseur Travis Knight ein gelungenes Prequel zwischen Bay und Spielberg vor.

Ära des Untergangs: Mit Transformers 4 hat Michael Bay eine Sci-Fi-Krawall-Orgie geschaffen

Der Spielberg-Anteil im nächsten Film ist verschwindend gering. Dafür zeigt sich Michael Bay in Transformers: Ära des Untergangs komplett entfesselt. Im vierten Teil der Hauptrolle beschwört er ein Inferno aus CGI-Effekten und Pyrotechnik. Am Ende trampeln sogar Dinobots durchs Bild und sorgen für ein unglaubliches Maß an Zerstörung.

Der Trailer zu Transformers: Ära des Untergangs:

Transformers: Ära des Untergangs - Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Ausstieg von Shia LaBeouf (Teil 1-3) und Megan Fox (Teil 1-2) stellt uns der Film die zweite Transformers-Generation vor. In Ära des Untergangs lernen wir Cade Yeager (Mark Wahlberg) als neuen Held der Sci-Fi-Reihe kennen. Dazu gesellen sich Tessa (Nicola Peltz), Cades Tochter, und ihr Love-Interest Shane (Jack Reynor).

Sci-Fi-Marathon bei ProSieben: Wann laufen Bumblebee und Transformers 4 im TV?

ProSieben beginnt seinen Sci-Fi-Marathon um 20:15 Uhr. Beide Filme werden direkt hintereinander gezeigt. Ihr müsst allerdings einige Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen. Insgesamt geht die Ausstrahlung bis 02:00 Uhr in der Nacht.

Bumblebee startet um 20:15 Uhr und geht bis 22:40 Uhr.

startet um 20:15 Uhr und geht bis 22:40 Uhr. Transformers: Ära des Untergangs startet um 22:40 Uhr und geht bis 02:00 Uhr.

Die Wiederholung folgt am Montag in umgekehrter Reihenfolge. Um 14:50 Uhr zeigt ProSieben Transformers: Ära des Untergangs, um 17:55 Uhr folgt Bumblebee. Alternativ könnt ihr Bumblebee bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen. Transformers Ära des Untergangs gibt es aktuell bei Netflix und Paramount+ in der Flat.

