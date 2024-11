Heute im TV: 3,5 Stunden Hai-Horror-Marathon mit einem der größten Jason Statham-Filme überhaupt

Heute gibt es richtige Hai-Action im TV. Ob Urzeit-Monster oder genmanipulierte Intelligenzbestien – diese Raubfische haben Blut geleckt. Freut euch auf Popcorn-Kino mit Spannung bis zum Schluss.

Wo Jason Statham auftaucht, ist die Action nicht weit – so auch im Monster-Exzess Meg, der heute im TV läuft. Im Anschluss wird es blutig mit dem Hai-Horror Deep Blue Sea. Mit Samuel L. Jackson und Stellan Skarsgård hat auch dieser Streifen einen Hollywood-Cast vorzuweisen.

Meg im TV: Jason Statham im erfolgreichen Monster-Blockbuster

Der Elite-Rettungstaucher Jonas Taylor (Statham) soll ein verunglücktes U-Boot aus dem Marianengraben bergen. Dabei bekommt er es mit einem 20 Meter langen Monsterhai zu tun, den er bereits aus einem vergangenen Vorfall kennt und fürchtet.

Mit einer Mischung aus Sci-Fi, Action und Trash inszeniert Regisseur Jon Turteltaub den 130 Millionen teuren Blockbuster. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn an den Kinokassen konnte Meg über 500 Millionen Dollar einspielen . Nach dem Erfolg von Meg 2 dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis einen dritten Teil geben wird und der könnte richtig absurd werden.

Intelligente Haie auf Rachefeldzug im spannenden Hai-Horror Deep Blue Sea

Eine andere Art des Monster-Horrors sehen wir im deutlich günstigeren Hai-Thriller Deep Blue Sea. Der bietet richtig viel Spannung in der zutiefst beklemmenden Atmosphäre eines Unterwasserlabors. Hier forschen Wissenschaftler:innen an genmanipulierten Haien für eine Alzheimer-Behandlung, was die Intelligenz der Tiere steigert. Das führt schon bald zu einem tödlichen Problem.

Bei Deep Blue Sea bleibt das bildgewaltige Blockbuster-Kino aus, dafür kann er mit seiner blutigen Spannung überzeugen. Bei dem sich langsam mit Wasser befüllendem Labor befinden sich die Menschen im Element der Haie und die verstehen es zu jagen. Die mächtigen Zahnreihen kommen hier nicht zu knapp zum Einsatz.

Wann laufen die Hai-Actionfilme Meg und Deep Blue Sea im TV?

Los geht es am heutigen Montag, den 4. November 2024 um 20:15 Uhr mit Meg auf Kabel Eins. Im Anschluss folgt Deep Blue Sea um 22:35 Uhr.

Bei Amazon Prime Meg gratis streamen * oder Deep Blue Sea * kaufen oder leihen

Jason Statham bekommt ihr am 6. November 2024 um 22:35 Uhr nochmal zu sehen und die Samual L. Jackson in der Nacht auf den 7. November 2024 um 02:45 Uhr. Wer die Filme verpasst hat, kann sie bei Amazon Prime Video streamen.

