Heute im TV: 3,5 Stunden Sci-Fi-Marathon mit beängstigender Idee, die noch dieses Jahr neu aufgelegt wird

Sci-Fi-Fans können sich heute Abend auf gleich zwei düstere Klassiker im Fernsehen freuen. Neben einem dystopischen Thriller aus den 80ern erwartet euch noch echter Weltraum-Horror.

Wer Lust auf intensive, düstere Sci-Fi-Unterhaltung hat, sollte heute Abend unbedingt einschalten. Im 1987 erschienen Running Man muss sich Action-Legende Arnold Schwarzenegger in tödlichen Spielen behaupten. Damit könnt ihr euch schon auf das Remake vorbereiten, welches in diesem Jahr erscheint. Im Anschluss entfesselt Event Horizon - Am Rande des Universums einen alptraumhaften Weltraum-Horror, der es in sich hat.

Running Man im TV: Schwarzenegger in tödlichen Spielen

Der Polizist Ben Richards (Schwarzenegger) wird zu Unrecht dafür verurteilt, einen Massenaufstand blutig beendet zu haben. Zwar kann er aus dem Arbeitslager fliehen, landet aber sogleich in der tödlichen Spielshow Running Man. Dort werden er und seine Mitkandidat:innen von Söldnern gejagt und müssen in verschiedenen Arenen ums Überleben kämpfen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King (unter dem Pseudonym Richard Bachman) und erzählt lange vor Squid Game und Die Tribute von Panem von tödlichen Spielen. Aber vielleicht spielt der große Erfolg dieser Werke auch eine Rolle in den Remake-Plänen.



Die Dreharbeiten zur The Running Man-Neuauflage wurden bereits beendet und Arnold Schwarzenegger freut sich bereits auf das Remake. Er gab an, dass ihnen damals weniger Budget und weniger technische Möglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, sodass der neue Film mit Glen Powell in der Hauptrolle vieles besser machen kann. Der erste Trailer gibt schon mal einen Vorgeschmack auf den Sci-Fi-Thriller, der am 6. November 2025 erscheinen soll.

Event Horizon im TV: Weltraum-Horror vom Feinsten

Der zweite Teil des Abends ist ein echter Albtraum im All. In guter Alien-Manier kombiniert Event Horizon Sci-Fi mit Horror, der nicht zu unterschätzen ist. In dem Film geht es um das Forschungsraumschiff Event Horizon, das sieben Jahre verschollen war und plötzlich wieder im Weltraum aufgetaucht ist. Das Bergungsraumschiff Lewis & Clark macht sich auf den Weg, doch an Bord erleben sie dann den blanken Horror.

Auch wenn Event Horizon gemütlich beginnt, könnt ihr euch auf blutigen Nervenkitzel gefasst machen. Mit Laurence Fishburne und Sam Neill ist der Sci-Fi-Schocker außerdem hochkarätig besetzt. Auch bei diesem Werk halten sich die Gerüchte um eine mögliche Serien-Adaption hartnäckig, bisher gibt es aber immer noch nichts Konkretes.

Wann laufen die Sci-Fi-Filme Running Man und Event Horizon im TV?

Kabel eins startet den Marathon am heutigen Montag, den 21. Juli 2025 mit Running Man um 22:25 Uhr. Im Anschluss läuft Event Horizon um 00:20 Uhr und danach sofort wieder die Wiederholung von Running Man um 02:05 Uhr.

Event Horizon wird in der Nacht auf Donnerstag um 02:50 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr die beiden Filme auch bei Amazon Prime in verschiedenen Channels sehen, dort stehen euch auch Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.



