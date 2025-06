"Es hätte besser sein können": Arnold Schwarzenegger sieht Fehler in 80er-Actionfilm – und gibt dem Remake seinen Segen

Arnold Schwarzenegger blickt mit gemischten Gefühlen auf seinen Actionfilm Running Man zurück: In einem Interview wünscht er dem Remake mit Glen Powell alles Gute.

Ende des Jahres soll das Remake The Running Man mit Glen Powell in der Hauptrolle erscheinen. Regisseur Edgar Wright wagt sich an einen Actionfilm nach der Vorlage eines Stephen King-Romans, nachdem ein erster Versuch in den 80er-Jahren wenig Erfolg hatte. Nun blickt der damalige Running Man-Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger auf die Probleme des Films zurück.

Arnold Schwarzenegger erkennt Probleme im 80er-Film Running Man

In einem Interview mit CBR teilte der Schauspieler seine Gedanken zu dem angekündigten Remake von Running Man. Zuvor hatte Schwarzenegger bereits Glen Powell als neue Hauptrolle abgesegnet, nun erntete die gesamte Produktion ermutigende Worte von ihm:

Ich meine, ich liebe die Idee, dass sie eine Fortsetzung von Running Man machen, oder ein Remake.

Weiter beschreibt er die Probleme, die erklären könnten, weshalb der Originalfilm Running Man beim Publikum nicht punkten konnte:

Ich denke, es wäre toll gewesen, wenn wir besser auf den Film vorbereitet gewesen wären, wenn wir mehr Geld für den Film gehabt hätten und wenn wir dann ... die visuellen Effekte, die Technologie der visuellen Effekte, die sie heute haben [gehabt hätten].

Das wissen wir über das Running Man-Remake

Wie auch der 80er-Film orientiert sich das Remake an der Romanvorlage von Stephen King, die eine düstere Zukunftsversion malt. Der Hauptprotagonist Ben Richards (Powell) findet sich in einer tödlichen Spieleshow wieder, in dem die sogenannten “Runner” vor trainierten Profi-Killern fliehen müssen.

Neben Glen Powell, der die Hauptrolle übernimmt, sollen laut CBM auch Colman Domingo, Michael Cera, Josh Brolin, Emilia Jones und Lee Pace in dem Film mitspielen. Powell teilte im März auf seinem Instagram-Account, dass die Dreharbeiten offiziell beendet seien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Running Man soll im November 2025 im Kino erscheinen. Arnold Schwarzenegger wird nicht dabei sein, ist aber derzeit in der 2. Staffel FUBAR auf Netflix zu sehen, die im Juni veröffentlicht wurde.