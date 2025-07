Wie Squid Game als Film: Erster Trailer zu Edgar Wrights Sci-Fi-Thriller The Running Man

Vier Jahre nach seinem letzten Film meldet sich Edgar Wright mit dem Sci-Fi-Thriller The Running Man im Kino zurück. Wir haben den ersten Trailer mit Glen Powell für euch.

Erst vor wenigen Tagen war Edgar Wright als Regisseur für das James Bond-Reboot im Gespräch. Daraus ist, wie wir inzwischen wissen, nichts geworden (Denis Villeneuve inszeniert den 007-Neustart). Dafür kündigt sich nun der Kinostart seines nächsten großen und extrem vielversprechenden Leinwandabenteuers an: The Running Man.

Bei The Running Man handelt es sich um eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans aus der Feder von Horror-Autor Stephen King. Mit einem waschechten Horror-Film haben wir es allerdings nicht zu tun. Vielmehr kommt The Running Man im Gewand eines dystopischen Sci-Fi-Thrillers daher, wie der erste Trailer zeigt.

Erster Trailer zu The Running Man von Edgar Wright

The Running Man - Trailer (Deutsch) HD

In der ungemütlichen Zukunft des Films existiert eine Spielshow namens The Running Man, die deutlich weniger verspielt ausfällt, als es die Kategorisierung glauben lässt. Denn hier geht es um Leben und Tod: Menschen werden von erbarmungslosen Jägern durch die Welt gejagt, um Geld zu gewinnen – einer von ihnen ist Glen Powell.

Powell, der seit seiner Nebenrolle in Top Gun: Maverick in aller Munde ist und zuletzt den actiongeladenen Katastrophenfilm Twisters anführte, tritt damit in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger, der bereits 1987 in einer Adaption des King-Romans zu sehen war. Nun dürfen wir gespannt sein, wie Wrights Interpretation des Stoffs ausfällt.

The Running Man bewegt sich auf alle Fälle am Puls der Zeit. Gerade erst wurde das Finale von Squid Game bei Netflix veröffentlicht. Ein neuer Hunger Games-Film befindet sich in Produktion und The Long Walk schickt bald Jugendliche auf einen Todesmarsch. Dystopische Überlebenskämpfe sind einmal mehr en vogue im Kino.

Sci-Fi-Blockbuster: Wann startet The Running Man im Kino?

Edgar Wrights Neuverfilmung von The Running Man kommt hierzulande am 6. November 2025 ins Kino. Neben Glen Powell setzt sich der Cast des Films u.a. aus Katy O'Brian, Daniel Ezra, Karl Glusman, Josh Brolin, Lee Pace, Jayme Lawson, Michael Cera, Emilia Jones, William H. Macy und Colman Domingo zusammen.