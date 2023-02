Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Action nach wahren Begebenheiten, die aber komplett egal sind

Auf ProSieben könnt ihr am Freitag 300 und 300 Teil 2 am Stück schauen. Die bildgewaltigen Historien-Schlachten haben reale Hintergründe, setzen aber mehr auf Fantasy-Action.

Mit 300 schuf Zack Snyder eine der gefeiertsten Comic-Verfilmungen überhaupt. Vor allem der bildgewaltige Stil, mit dem der Regisseur die meisten Bilder aus der Vorlage von Frank Miller 1:1 auf die Leinwand brachte, ist zum Markenzeichen geworden.

Falls ihr 300 mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Blockbuster zusammen mit dem im Anschluss ausgestrahlten Sequel 300: Rise Of An Empire am Freitag ab 22:20 Uhr auf ProSieben schauen. Die wuchtige Fantasy-Action hat einen wahren Hintergrund, der aber stark vernachlässigt wird.

Schaut hier noch einen Clip aus 300: Rise of an Empire:

300 Rise of an Empire - Clip 1 (English) HD

300 und das Sequel verwandeln Geschichte in Fantasy-Action-Spektakel

Die Geschichte von Zack Snyders Film und Frank Millers Vorlage basiert auf der realen Schlacht bei den Thermopylen. Hier kam es 480 v. Chr. zu Beginn des Zweiten Perserkrieges zum Kampf um den schmalen Durchgang zwischen griechischen Kriegern und der persischen Übermacht unter König Xerxes I.

Neben dieser historischen Begebenheit sind die Hintergründe für die Geschichte von Millers Comic und Snyders Adaption aber zweitrangig. Stattdessen streuen Autor und Regisseur Fantasy-Elemente und überstilisierte Action in die Handlung, um 300 in ein ästhetisiertes Gemälde zu verwandeln.

Ganz ähnlich ist es bei der Fortsetzung 300: Rise of an Empire abgelaufen. Die Fortsetzung, diesmal inszeniert von Noam Murro anstelle von Zack Snyder, nimmt sich die historische Seeschlacht von Artemision als Vorbild. Diese fand damals parallel zur Schlacht bei den Thermopylen statt und wurde mit Flotten auf hoher See ausgetragen. Im Film wird die reale Geschichte erneut mit fiktiven Elementen zu einem Action-Spektakel überhöht, das sich stilistisch an Snyders Style aus dem Vorgänger orientiert.