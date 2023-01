"Es reicht, es reicht": Sci-Fi-Star musste für 300-Rolle komplett enthaart werden und jetzt beschreibt er das furchtbare Erlebnis

In 300 spielte Rodrigo Santoro damals den einschüchternden Bösewicht Xerxes. Jetzt hat der Star über die schmerzhafte Vorbereitung auf die ikonische Rolle gesprochen.

Aus 300 von Zack Snyder sind vor allem die außergewöhnlichen Bilder und epischen Schlachten in Erinnerung geblieben. Daneben haben einige Stars des Comic-Blockbusters denkwürdige Performances abgeliefert. Dazu zählt auch Rodrigo Santoro, der in der Rolle des einschüchternden Bösewichts Xerxes zu sehen war. Jetzt hat der Star nochmal über die schmerzhafte Vorbereitung für die Figur gesprochen.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu 300:

300 - Trailer (Deutsch) HD

300-Star vergleicht schmerzhafte Haarentfernung mit Kult-Komödie

Laut Entertainment Weekly sprach der 300-Star als Gast in SiriusXM's The Jess Cagle Show nochmal über den Dreh von Zack Snyders Film. Dabei erinnerte er sich daran, dass der Körper seiner Figur damals komplett blank und somit frei von jeglicher Behaarung sein musste. Für Santoro wurde es zum schmerzhaften Prozess:

Ich musste die Temperatur des Wachses wählen. Ich denke, sie sind verschieden. Aber trotzdem denke ich: 'Okay, heiß.' Und dann hat sie mir das Zeug einfach auf die Brust geschmiert, auf die ganze, du weißt schon, Seite und als ich sie etwas fragen wollte, hat sie sofort losgelegt. Und das werde ich nie vergessen. Es hat mich an diesen Film erinnert, Jungfrau (40), männlich, sucht ..., Steve Carrell, unglaublich. Und ich sage: 'Nein, nein, nein. Stopp, stopp.

Die schmerzhafte Erzählung geht noch weiter:

Sie hat ein Handtuch genommen. Sie hat das Handtuch gerollt und sagt: 'Beiß‘. Sie wollte, dass ich in ein Handtuch beiße. Dann tat sie es halbwegs von meinem Oberkörper. Und ich sagte: 'Es reicht. Es reicht. Vielen Dank. Ich habe es gelernt. Ich werde den Rasierer benutzen.' Und das war es. Also habe ich es aufgegeben, weil es der ganze Körper war. Ich bin kein sehr behaarter Typ, aber ich habe Haare. Und es war sehr schmerzhaft.

Hier könnt ihr noch das komplette Video dazu schauen:

Seit dem Snyder-Blockbuster war Rodrigo Santoro unter anderem in der Sci-Fi-Serie Westworld zu sehen. Der breiten Masse wird er aber wohl auf ewig als Xerxes aus 300 in Erinnerung bleiben. Die schmerzhafte Haarentfernung hat sich also gelohnt.

