Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon, der gewaltig anfängt und euch dann mit Monster-Übermacht erschlägt

Die volle Breitseite Fantasy-Action gibt es heute im TV. Wer auf Monster und Krawall steht, bekommt davon mehr als genug – in gleich zwei Filmen hintereinander.

Stellt das Popcorn bereitet und schnallt euch an, es wird brachial: Heute könnt ihr im TV die doppelte Ladung Monster-Action sehen. Zuerst kommt Kong: Skull Island und dann Godzilla 2: King of the Monsters und beide FIlme lassen es wirklich ordentlich krachen.

Darum geht's in Kong: Skull Island mit Tom Hiddleston und anderen Marvel-Stars

Die titelgebende Insel liegt gut versteckt vor der Küste Sumatras und sieht von oben aus wie ein Totenschädel. Als sie eine Expedition betritt, um ihr ihre mannigfaltigen Geheimnisse zu entlocken, stoßen die Teilnehmer:innen (unter anderem Tom Hiddleston und Brie Larson) sehr schnell auf den wahren Herrscher des Eilands: King Kong, einen wahrhaft gigantischen Riesenaffen. Der lebt aber nicht allein auf Skull Island.

Kong: Skull Island - Trailer (Deutsch) HD

Was ist die Story in Godzilla 2: King of the Monsters mit Mothra, King Ghidorah und Rodan?

Godzilla 2 setzt das MonsterVerse fort und dem Ganzen die Krone auf. Dieses Mal bekommen wir es mit über 20 Monstern zu tun, die sich auf der Erde breit machen. Allen voran natürlich King Ghidorah aka Monster Zero und damit eines der fiesesten Monster der Filmgeschichte. Aber zum Glück gibt es auch noch Godzilla, und der lässt sich seinen Platz an der Spitze der Nahrungskette nicht einfach so von einem dreiköpfigen Drachen streitig machen.

Warner Bros. Godzilla lässt in King of the Monsters ordentlich Dampf ab

Im TV: Der Monster-Marathon mit King Kong und Godzilla steigert sich ins Unermessliche

Die beiden Streifen zählen zum bombastischsten und bildgewaltigsten, was die Kinowelt der letzten Jahrzehnte hervorgebracht hat. Ihr könnt zuerst einem Hochhaus-hohen Affen dabei zusehen, wie er seltsame Urzeit-Wesen verkloppt und Helikopter vom Himmel holt. Das allein macht schon ordentlich was her, war aber nur eine Fingerübung.

Godzilla 2: King of the Monsters brennt nämlich ein geradezu wahnwitziges Feuerwerk der Monster-Klopperei ab. In den extrem düsteren und episch inszenierten Kämpfen steigert sich das Ganze ins Unermessliche. Hier bekommt ihr das komplette Who is Who der Godzilla-Monsterwelt zu sehen – und sie hauen alle ordentlich auf den Putz.

TV oder Stream: Wann und wo laufen die Godzilla- und King Kong-Filme?

Das Spektakel kommt am heutigen Freitag, den 31. Mai ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Zuerst läuft Kong: Skull Island und ab 22:35 Uhr dann Godzilla 2: King of the Monsters. Der Spaß dauert bis 1:05 Uhr und eine Wiederholung erfolgt am Morgen des 1. Juni.

Ihr könnt euch die Monster-Action aber auch im Stream zu Gemüte führen. Bei Amazon Prime Video und auf Netflix sind sie Teil der Abo-Flatrate und ansonsten gibt es sie auch on demand bei Apple TV, Amazon, Maxdome, Magenta TV oder Google.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.