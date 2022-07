Heute im TV: Bildgewaltige Fantasy-Action mit 200 Millionen Dollar Budget und über 20 Monstern

In Godzilla 2: King of the Monsters bekommt es die Riesenechse mit zahlreichen anderen Giganten zu tun. Wir haben eine Liste mit allen Titanen in der MonsterVerse-Fortsetzung aufgelistet.

Die Fortsetzung Godzilla 2: King of the Monsters ist einer der größten Filme aus dem MonsterVerse. Obwohl King Kong in dem Action-Blockbuster nicht zugegen ist, bebt hier ununterbrochen die Erde. Gigantische Kreaturen verwüsten munter die Erde. Doch mit welchen Monstern bekommen wir es hier genau zu tun?

Heute im TV: Godzilla 2: King of the Monsters läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt nachts um 01:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell mit einem Abo bei Amazon Prime streamen.

Wir haben uns die einzelnen Ungeheuer in Godzilla 2 angeschaut und verschaffen euch einen Überblick. Aufgeteilt haben wir die Liste in drei Stufen. Den Anfang machen die Monster, die für die Handlung am wichtigsten sind. Am Ende findet ihr die Namen, die nur am Rande Erwähnung finden, mitunter sogar erst in der Romanfassung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Godzilla 2 schauen:

Godzilla 2: King of the Monsters - Trailer (Deutsch) HD

Achtung, es folgen Spoiler!

Die wichtigsten Monster in Godzilla 2

Die nachfolgenden Monster nehmen den meisten Platz in Godzilla 2 ein. Ohne sie würde der Film vermutlich komplett auseinanderbrechen. Denn die menschlichen Charaktere halten ihn bestimmt nicht zusammen.

Godzilla ist der Star der Reihe. Bereits in dem 2014 erschienen Reboot von Gareth Edwards trieb diese Version der ikonischen Riesenechse ihr Unwesen.

ist der Star der Reihe. Bereits in dem 2014 erschienen Reboot von Gareth Edwards trieb diese Version der ikonischen Riesenechse ihr Unwesen. Mothra stößt in der Fortsetzung neu zum MonsterVerse dazu. Die überlebensgroße Motte erweist sich als unerwartete Verbündete von Godzilla.

stößt in der Fortsetzung neu zum MonsterVerse dazu. Die überlebensgroße Motte erweist sich als unerwartete Verbündete von Godzilla. Rodan spannt seine Flügel weit und stürzt wie ein Todesengel vom Himmel herab. Der Schrecken der Lüfte sorgt in Godzilla 2 für Angst und Schrecken.

spannt seine Flügel weit und stürzt wie ein Todesengel vom Himmel herab. Der Schrecken der Lüfte sorgt in Godzilla 2 für Angst und Schrecken. King Ghidorah wird auch Monster Zero genannt und ist der große Bösewicht in Godzilla 2. Besonders furchteinflößend sind die drei Köpfe des Drachen.

Die zweitwichtigsten Monster in Godzilla 2

Mit King Ghidorah und Co. kann diese Gruppe zwar nicht mithalten. Dennoch bekommen wir einige spektakuläre Aufnahmen mit ihnen geboten.

Behemoth , auch bekannt als Mapinguary, erweist sich als Mischung aus Gorilla, Mammut und Faultier. Der hungrige Titan mit Stoßzähnen wütet in Brasilien.

, auch bekannt als Mapinguary, erweist sich als Mischung aus Gorilla, Mammut und Faultier. Der hungrige Titan mit Stoßzähnen wütet in Brasilien. Methuselah trampelt durch Deutschland. Erkennungsmerkmale sind sein Panzer, Stacheln und Hörner. Darüber hinaus besitzt er einen Reptilienschwanz.

trampelt durch Deutschland. Erkennungsmerkmale sind sein Panzer, Stacheln und Hörner. Darüber hinaus besitzt er einen Reptilienschwanz. Scylla schlägt in Arizona zu und erweist sich als ultimativer Albtraum für alle Menschen, die sich vor Spinnen, Tintenfischen und Krebsen fürchten.

schlägt in Arizona zu und erweist sich als ultimativer Albtraum für alle Menschen, die sich vor Spinnen, Tintenfischen und Krebsen fürchten. MUTO 3 schließt an den ersten Godzilla-Film an, wo wir bereits Nummer 1 und 2 kennengelernt haben. Nun stellt sich ein neues Exemplar des Kaijus vor.

Die drittwichtigsten Monster in Godzilla 2

Hier kommen wir zu den Titanen, die zwar in Godzilla 2 auftauchen, allerdings eher im Hintergrund durchs Bild huschen. Die meisten sind sogar nur auf Monarch-Bildschirmen zu sehen und spielen somit eine sehr beiläufige Rolle.

Auf Bildschirmen: Hier treten Abaddon, Amhuluk, Baphomet, Bunyip, Femuto, Hokmuto, Leafwings, Leviathan, Mokele-Mbembe, Quetzalcoatl, Sekhmet, Typhoon, Tiamat und Yamata no Orochi in Erscheinung.

Hier treten Abaddon, Amhuluk, Baphomet, Bunyip, Femuto, Hokmuto, Leafwings, Leviathan, Mokele-Mbembe, Quetzalcoatl, Sekhmet, Typhoon, Tiamat und Yamata no Orochi in Erscheinung. In der Romanfassung: Tatsächlich existiert von Godzilla 2 eine Romanfassung, die die Geschichte um zusätzliche Monster erweitert. Hier werden etwa noch ein Kraken und der Titan Margygr namentlich erwähnt.

Tatsächlich existiert von Godzilla 2 eine Romanfassung, die die Geschichte um zusätzliche Monster erweitert. Hier werden etwa noch ein Kraken und der Titan Margygr namentlich erwähnt. Bonus: Wer genau hinschaut, wird auch auf einem Bildschirm kurz die Gestalt von Kong entdecken, der in dem Solofilm Kong: Skull Island eingeführt wurde. Zudem taucht der Titan in Form einer Höhlenmalerei kurz auf.

Um all diese Monster zum Leben zu erwecken, war ein stattliches Budget notwendig. Die Produktion von Godzilla 2 hat 200 Millionen US-Dollar verschlungen, ganz zu schweigen von den Marketingkosten. Weltweit konnte der Film 387 Millionen US-Dollar einspielen. Die Fortsetzung, Godzilla vs. Kong, war trotz Corona-Pandemie sogar noch erfolgreicher und spülte bei gleichem Budget 470 Millionen US-Dollar in die Kinokassen.

