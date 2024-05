Einer der größten Fantasy-Götter unserer Zeit ist doch nicht fertig: Als nächstes will er Abenteuerfilm drehen

Anime-Maestro Hayao Miyazaki hat noch einen animierten Abenteuerfilm in sich. Zumindest glaubt sein Sohn Goro fest an ein weiteres Werk seines 83-jährigen Vaters.

Hayao Miyazaki verkündete schon nach Prinzessin Mononoke von 1997, sich in den Ruhestand verabschieden zu wollen. Nur um danach noch bildgewaltige und fantasievolle Anime-Meisterwerke wie Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss, und zuletzt Der Junge und der Reiher abzuliefern.

Zwei davon erhielten sogar den Academy Award als bester animierter Film. Kann der 83-jährige Anime-Meister die Magie der Animation erneut einfangen? Sein Sohn Goro Miyazaki (Der Mohnblumenberg) glaubt daran.

Anime-Abenteuer vom Fantasy-Meister: Macht Miyazaki es doch noch mal?

Jüngst eröffnete eine neue Ausstellung im japanischen Ghibli Museum, die Miyazakis "Abschiedsfilm" Der Junge und der Reiher gewidmet ist. Dieser setzte sich bei den letzten Oscars unter anderem gegen Spider-Man: Across the Spider-Verse durch. Miyazaki Jr. sprach bei der Gelegenheit mit der japanischen Presse (via Comic Book ) und berichtete, wie er seinem Vater rät, nicht nur in die Vergangenheit zu blicken:

Ich sage ihm: 'Mach auch etwas für zukünftige Projekte. Nur etwas zu vergangenen Dingen zu tun, ist langweilig.' Das macht er jetzt auch. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich für seinen nächsten Film sein wird, aber es sieht nach einem Action-Abenteuer aus, nostalgisch und an die alten Tage erinnernd.

Koch Media Der Junge und der Reiher

Das passt auch zur Aussage von Studio Ghibli-Produzent Toshio Suzuki, der bereits Ende letzten Jahres auf einer Pressekonferenz bestätigte, dass Miyazaki wieder nicht seinen letzten Film gemacht hat (via Animehunch ):

Er denkt jeden Tag an sein neues Projekt, ich kann ihn nicht länger aufhalten, das habe ich aufgegeben. [...] Ich glaube, er wird weitermachen, bis er 90 Jahre alt ist und ich werde dafür an seiner Seite sein.

Wo kann man die Miyazaki-Animes streamen?

Die meisten Studio Ghibli- und Miyazaki-Filme findet man beim hiesigen Netflix im Stream. Der Junge und der Reiher fehlt noch, wurde aber ebenfalls vom Streaming-Marktführer erworben und wird demnächst auf der Plattform erscheinen.