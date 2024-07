Heute im TV: 5,5 Stunden langes Meisterwerk, das zu den versautesten Skandalfilmen der letzten 15 Jahre zählt

Heute zeigen hochkarätige Hollywood-Schauspieler:innen viel nackte Haut im TV. In Lars von Triers zweiteiligem Erotikdrama enthüllt die Sexsucht einer Frau schockierende Einblicke in ihr Leben.

Lars von Triers umstrittene Werke treffen nicht jeden Geschmack und doch gehört der dänische Regisseur zu den markantesten Filmemachern Hollywoods. Provokant ist auch seine Filmreihe Nymphomaniac 1 und 2, die heute im TV läuft. Die Grenzen zwischen Erotikfilm und Porno sind schmal, und obwohl sich die gesamte Handlung um Sex dreht, ist Nymphomaniac weitaus mehr als nur nackte Haut.

Provokanter zweiteiliger Erotikfilm Nymphomaniac läuft heute im TV

An einem kalten Winterabend findet der gealterte Junggeselle Seligman (Stellan Skarsgård) die bewusstlose und zusammengeschlagene Joe (Charlotte Gainsbourg) in einer Seitenstraße. Er nimmt die 50-Jährige mit in seine Wohnung und beschließt, sie gesundzupflegen. Währenddessen erzählt ihm die selbsterklärte Nymphomanin detailgetreu aus ihrem Leben und ihrer erwachenden Sexualität. Für ihr jüngeres Ich (Stacy Martin) spielt auch ihre erste große Liebe (Shia LaBeouf) eine wichtige Rolle.

Im zweiten Teil wird die Geschichte nahtlos fortgesetzt. Joe kommt in Seligmans Wohnung immer mehr zu Kräften und berichtet dem gebannten und asexuellen Zuhörer weiter aus ihrem Leben. Nun geht es um ihre Erfahrungen als erwachsene Sexsüchtige. Das Nymphomanen-Epos wird in seiner Handlung immer härter und extremer, weil Joe ihre Sucht kaum noch stillen kann. Wird sie es schaffen, ihr Verlangen in den Griff zu bekommen?

Concorde Charlotte Gainsbourg in Nymphomaniac

Nymphomaniac: Hinter der nackten Haut verbirgt sich die Tragik

Lars von Trier hätte wohl keine bessere Besetzung als Charlotte Gainsbourg finden können. Mit ihrem kühlen und natürlichen Schauspiel zieht sie den Zuschauer komplett in ihren Bann. Doch Nymphomaniac will nicht nur ein provozierender Skandalfilm sein, sondern zeigt durchaus Tiefe in der umfänglichen Betrachtung von Sexualität. Dabei ist Joe eine sehr selbstbewusste Frau, die egoistisch ihre Sexualität auslebt, dabei aber nicht nur von Lust, sondern vor allem von Einsamkeit getrieben ist, was sie zu einer tragischen Figur macht.

Die Sexszenen sind zwar durch die genauen und langen Darstellungen pornografisch, aber durch die rein triebgesteuerte Vorgehensweise alles andere als verführerisch. Und wer glaubt, nur schöne Hollywood-Körper zu Gesicht zu bekommen, der irrt. Lars von Trier setzt auf natürliche und realistische Darstellungen, zeigt faltige, krumme und haarige Körperteile.

Hochkarätige Hollywood-Stars zeigen mehr als nur nackte Haut

Immer wieder berichten Schauspieler:innen, wie unangenehm es für sie sei, intime Szenen vor einem ganzen Filmteam zu drehen. Da überrascht es doch, dass Lars von Trier es geschafft hat, einen so hochkarätigen Hollywood-Cast für seinen Erotikfilm zu gewinnen. Neben den bereits genannten Größen sind unter anderem Nicole Kidman, Willem Dafoe, Mia Goth, Uma Thurman, Connie Nielsen und Jamie Bell zu sehen.

Hier ist noch ein Clip aus Nymphomaniac 2:

Nymphomaniac 2 - Clip 1 (Deutsch) HD

Wie die Us Weekly berichtete, erzählte Shia LaBeouf in einem Interview: "Oben, in der Verzichtserklärung über dem Drehbuch, steht praktisch, dass wir es in echt machen. Alles Illegale wird unscharf gezeigt. Sonst passiert tatsächlich alles." Ganz so echt war es letztendlich doch nicht, denn für Nymphomaniac wurden Pornodarsteller:innen als Double angeheuert.

Dennoch sei der Dreh durch die intimen Szenen sehr schwierig gewesen, wie Gainsbourg in einem Interview mit Vanity Vair erzählte. Für sie habe es sich demütigend angefühlt, etwas so Intimes wie Oralsex glaubhaft zu spielen, auch wenn der Penis nicht echt gewesen sei.

Wann läuft der Erotikfilm Nymphomaniac 1 und 2 im TV?

Tele5 zeigt Nymphomaniac am heutigen Dienstag, den 30. Juli um 22:00 Uhr. Direkt im Anschluss folgt der zweite Teil um 00:30 Uhr. Die Wiederholung läuft auf dem Sender in der Nacht auf den 1. August um 03:25 Uhr und von Nymphomaniac 2 in der Nacht auf den 2. August um 02:35 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr beide Filme bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.