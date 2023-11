Heute im TV: 5 Stunden Action-Exzess, der mehrmals die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet

Bei RTL II läuft am Samstagabend ein Action-Marathon mit Will Smith, der gerade mit dem zweiten Teil einen überzeichneten Exzess auffährt. Hier wird ständig übers Ziel hinausgeschossen.

Mit dem ersten Bad Boys-Film landete Will Smith Mitte der 90er einen Mega-Hit, nach dem acht Jahre später die Fortsetzung erschien. Falls ihr Bad Boys und Bad Boys II von Krawall-König Michael Bay am Stück schauen wollt, habt ihr am Sonntagabend bei RTL II die Gelegenheit dazu. Gerade das Sequel ist ein böse überzogener Exzess, der die Grenzen des guten Geschmacks sprengt.

Action-Marathon im TV: Bad Boys II könnte heute nicht mehr so gedreht werden

In den Blockbustern spielen Will Smith und Martin Lawrence das Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett, die für das Miami Police Department im Einsatz sind. Die Bad Boys-Filme zeichnen sich nicht nur durch krachende Action aus, sondern leben vor allem von dem streitsüchtigen Humor zwischen den Stars.

Nachdem der erste Teil ein Hit an den Kinokassen wurde, bekam Michael Bay für Teil 2 ein höheres Budget zur Verfügung. Die 130 Millionen Dollar nutzte der Regisseur für einen zweieinhalb Stunden langen Action-Exzess, der als zynische Materialschlacht mit unglaublich bösem Humor und derben Einlagen daherkommt.

Die Parade aus eiskalten Kopfschüssen, Macho-Klischees, auf der Straße verstreuten Leichensäcken und einer besonders geschmacklosen Versteckspiel-Sequenz in der Autopsie durchbrechen jede Grenze des guten Geschmacks. Im Studio-System von Hollywood wäre ein Action-Blockbuster wie Bad Boys II heutzutage in dieser Form undenkbar.

Wann laufen die Bad Boys-Filme im TV?

RTL II strahlt den ersten Teil der Action-Reihe am 12. November 2023 um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss folgt ab 22:30 Uhr die Fortsetzung. Beide Action-Blockbuster sowie den dritten Teil Bad Boys For Life könnt ihr ansonsten ungeschnitten im Netflix-Abo streamen.

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

