Heute im TV: Absolut bombastisches Action-Fest, das ein 36 Jahre altes Franchise auf unvergessliche Weise wiederbelebte

Vor fast zehn Jahren fegte ein Film über die große Leinwand, der das Blockbuster-Kino kräftig durchschüttelte und neue Maßstäbe im Action-Genre setzte. Heute Abend läuft das Meisterwerk im TV.

Als Anfang der 2010er-Jahre bekannt wurde, dass Regisseur George Miller eine Fortsetzung zu seiner kultigen Mad Max-Trilogie drehen würde, ahnte wohl niemand so wirklich, welches Brett von Film da in der Pipeline steckte. 2015, 36 Jahre nach dem Mad Max-Erstling, ließ Miller seinen Action-Kracher Mad Max: Fury Road schließlich auf das weltweite Kinopublikum los und sorgte reihenweise für große Augen und offene Münder.

Auch über neun Jahre später begeistert das spektakuläre Sequel immer noch mit unvergesslichen Bildern und Stunts, wie ihr heute Abend im TV sehen könnt.

Action-TV-Tipp Mad Max: Fury Road ist ein Adrenalin-Trip in die Endzeit-Hölle

Im vierten Mad Max-Teil tritt Tom Hardy in die Fußstapfen von Mel Gibson und schlüpft in die Rolle des Protagonisten Max Rockatansky. Dieser schlägt sich weiterhin als Einzelkämpfer durch die ewige Wüste einer postapokalyptischen Welt. Eines Tages wird er jedoch von der Armee des grausamen Despoten Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) gefangen genommen, um als unfreiwilliger Blutspender zu dienen.

Er kann aber entkommen und schließt sich Imperator Furiosa (Charlize Theron) an, die soeben fünf junge Frauen aus Immortan Joes Gewalt befreit hat und nun auf der Flucht vor dem Tyrannen ist. Gemeinsam durchkreuzen sie das gefährliche Ödland, unerbittlich gejagt von dem Schurken und seinem durchgeknallten Gefolge.

Geballte Action-Wucht in Perfektion: Mad Max 4 triumphierte sogar bei den Oscars

Mit Mad Max: Fury Road hat George Miller ein Action-Inferno erschaffen, das nicht grundlos auf Platz 3 der Moviepilot-Top 100 der besten Filme der 2010er-Jahre gelandet ist. Fantastisch gefilmt, temporeich erzählt und bis ins letzte Detail perfekt ausgestattet, stellt die Fortsetzung ihre drei Vorgänger in jeglicher Hinsicht in den Schatten.

Miller staffierte seine brachiale Dystopie mit allerlei skurrilen Charakteren, atemberaubenden Bildern und wuchtig inszenierten Verfolgungsjagden aus, die im Genre ihresgleichen suchen. Es ist keineswegs übertrieben, Mad Max: Fury Road als modernen Klassiker zu bezeichnen, an dem andere Action-Vertreter sich wahrscheinlich noch lange Zeit messen lassen müssen.

Die am Set extrem verkrachten Stars Tom Hardy und Charlize Theron fügen sich zudem ganz ausgezeichnet in diese dreckig-staubige Welt des Wahnsinns, in der Blut und Benzin regieren. Auch die Oscar-Jury konnte sich der einnehmenden Wirkung des Films nicht entziehen und zeichnete Mad Max: Fury Road mit beachtlichen sechs Oscars aus.

Wann läuft der Action-Kracher Mad Max: Fury Road im TV?

RTL 2 strahlt Mad Max: Fury Road heute Abend am 13. Dezember um 20.15 Uhr aus und wiederholt ihn am 15. Dezember um 22.20 Uhr.

Alternativ könnt ihr das Action-Sequel in den Streaming-Flatrates von Netflix und WOW anschauen. Bei letzterem Anbieter stehen auch die Mad Max-Teile 1 bis 3 für Abonnent:innen zur Verfügung.