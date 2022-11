Heute im TV: Action-Desaster, das sogar Hauptdarsteller Jason Momoa selbst hasst

Mit dem Conan-Reboot wollte Aquaman-Star Jason Momoa in Arnold Schwarzeneggers Fußstapfen treten. Der Actionfilm, der heute auf Kabel eins läuft, ist aber auf allen Ebenen gescheitert.

Vor dem Durchbruch mit seiner Rolle in Game of Thrones und als Aquaman-Star hat Jason Momoa verschiedene Actionrollen ausprobiert. Dazu zählt auch das Reboot Conan (3D), mit dem der Arnold Schwarzenegger-Kultfilm neu aufgelegt wurde.

Der Film von 2011, den Kabel eins heute um 23 Uhr ausstrahlt, startete für Momoa aber kein glänzendes Action-Franchise. Das liegt vor allem daran, dass Conan (3D) auf so gut wie allen Ebenen scheiterte.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum Conan-Reboot:

Conan - Trailer F2 (Deutsch) HD

Jason Momoas Conan ist gefloppt und wird sogar vom Star selbst gehasst

Schon die Kritiken zu dem Actionfilm fielen ziemlich vernichtend aus. Bei Rotten Tomatoes kommt Conan (3D) mit 152 Kritiken nur auf einen mageren Schnitt von 25 Prozent. An den Kinokassen sah es schließlich nicht besser aus. Mit einem Budget von 90 Millionen Dollar spielte der Streifen weltweit nur rund 63 Millionen Dollar ein und floppte damit.

Vor einer Weile sprach Momoa selbst darüber, dass er Conan (3D) hasst:

Ich war an vielen Dingen beteiligt, die wirklich mies waren, und an Filmen, bei denen es nicht in deinen Händen liegt. Conan [der Barbar] war einer davon. Es ist eine der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe, und es [wurde] übernommen und in einen großen Haufen Scheiße verwandelt.

Offenbar hat das Studio damals einschneidende Änderungen an dem Actionfilm durchführen lassen. Dazu äußerte sich auch der Regisseur Marcus Nispel nach Momoas Aussage:

Als Filmemacher ist man in diesem System ein Hund an vielen Leinen. Der Versuch, Conan unter diesen Umständen fertig zu machen, war die schlimmste Erfahrung, die ich je hatte, und ich war mit dem Ergebnis genauso unzufrieden.

Momoas Schauspielkarriere wurde durch Conan (3D) immerhin nicht nachhaltig geschädigt. Als nächstes ist der Star wieder in seiner DC-Paraderolle in Aquaman: Lost Kingdom zu sehen, der bei uns am 16. März 2023 im Kino startet.

Wie steht ihr zum Conan-Film mit Jason Momoa?