Heute im TV: Action-Eskalation mit Sylvester Stallone, die von Minute zu Minute härter wird

Einen echten Action-Klassiker gibt es heute im Fernsehen. Hier könnt ihr euch ansehen, wie Sylvester Stallone einen kompletten Dschungel zerlegt.

Sylvester Stallone ist an sich eigentlich schon ein Garant für gute Action-Hausmannskost, aber heute könnt ihr euch einen seiner legendärsten Streifen im TV zu Gemüte führen. Rambo II – Der Auftrag macht wirklich keine Gefangenen, zieht alle Register und steigert sich in die totale Eskalation hinein.

Heute im TV: Darum geht's in Rambo 2 mit Sylvester Stallone

Eigentlich wollte Sylvester Stallone als John Rambo nur seine Ruhe haben. Aber nicht einmal im Knast ist ihm das vergönnt. Stattdessen wird er von seinem ehemaligen Kommandanten Colonel Sam Trautman (Richard Crenna) für einen ganz besonderen Spezialauftrag im vietnamesischen Dschungel rekrutiert. Dort soll er amerikanische Kriegsgefangene suchen.

Selbstverständlich nimmt Rambo den Auftrag und die Herausforderung an. Überraschenderweise erhält er Unterstützung von der Agentin Co-Bao (Julia Nickson). Aber allein mit dem Finden des Gefangenenlagers ist es natürlich nicht getan. Rambo muss es zusätzlich noch zerstören, die Gefangenen befreien und es im Idealfall zusammen mit ihnen lebendig wieder aus dem Dschungel heraus schaffen.

Scotia International Filmverleih John Rambo macht auch in Rambo 2 das, was er am besten kann.

Rambo 2 pfeift auf die Qualitäten des Vorgängers und setzt auf pure Action ohne Kompromisse

Wo Rambo aka First Blood noch auf Gesellschaftskritik und einen traumatisierten, in die Enge gedrängten Kriegsveteranen setzt, gibt es in Teil 2 nur noch volles Pfund auf die 12. Hier werden Story und Charaktere zur Nebensache, selbst der Schauplatz wird zum Statisten degradiert.

Was in Rambo 2 wirklich zählt, ist die zelebrierte Zerstörungsorgie. Es geht um möglichst große Explosionen, unendliches Maschinengewehrfeuer und einen halbnackten Kämpfer, der mit dem Raketenwerfer um sich schießt. Ab und zu darf er noch das Messer zücken und sich mit Schlamm einreiben, aber am meisten Spaß macht der Film, wenn einfach nur alles so richtig zu Klump geballert wird.

Wer noch mehr muskelbepackte Männer-Action sehen will, dürfte sich über diese Moviepilot-News freuen: Die ersten offiziellen Bilder zu Gladiator 2 zeigen den Russell Crowe-Nachfolger direkt im blutigen Kampf.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Rambo 2 – Der Auftrag?

Das fast schon wahnwitzige Action-Spektakel könnt ihr euch heute, am 4. Juli 2024 bei VOX anschauen. Der Film beginnt um 23 Uhr und läuft bis um 0:55 Uhr. Eine Wiederholung strahlt der Sender dann am 6. Juli um 22:05 aus.

Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, Rambo 2 zu streamen. Bei Amazon Prime Video oder MagentaTV geht das ohne Zusatzkosten im Abo, ansonsten könnt ihr den Streifen aber auch so bei Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google kaufen beziehungsweise leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.