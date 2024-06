Heute kommt einer der besten Action-Filme aller Zeiten im TV: Er wird mit jeder Minute besser, spannender und härter

Heute könnt ihr euch einen echten Action-Klassiker und Meilenstein des Genres im TV ansehen. Er beginnt relativ harmlos, eskaliert im Lauf des Films aber total.

Der erste Rambo-Film First Blood hat inhaltlich wenig mit seinen Nachfolgern zu tun. Hier dreht sich noch alles um den traumatisierten Kriegsveteranen, der durch Polizeigewalt in die Wälder und zum Gegenangriff getrieben wird. Ihr könnt euch das Action-Feuerwerk heute im TV ansehen.

Darum geht's im ersten Rambo-Film mit Sylvester Stallone, unserem TV-Tipp

John Rambo (Sylvester Stallone) wurde vor sieben Jahren aus dem Kriegsdienst entlassen und weiß seitdem nicht, wohin mit sich selbst. Eigentlich will er einen ehemaligen Kameraden aus dem Vietnamkrieg besuchen, muss aber feststellen, dass dieser an den Folgen seines Einsatzes und durch das von der US-Regierung versprühte Agent Orange-Gift gestorben ist.

Im Jahr 1981 gelangt der Ex-Soldat zufällig in das Bergstädtchen Hope, wo er sofort vom örtlichen Sheriff und dessen Schergen schikaniert wird. Weil sie ihn nicht aus der Stadt vertreiben können, nehmen sie John Rambo in Gewahrsam. Der lässt die Polizeigewalt aber nicht auf sich sitzen, ergreift die Flucht und bereitet in den Wäldern seinen Gegenschlag vor. Die örtliche Polizei hat sich eindeutig mit dem Falschen angelegt.



Warner Bros. Sylvester Stallone in Rambo

Der erste Rambo zählt zum besten, was das Action-Genre bietet und steigert sich ins Unermessliche

Rambo aka First Blood fängt eigentlich noch ganz entspannt an, verheddert sich aber innerhalb kürzester Zeit in eine unheilvolle Gewaltspirale. Der traumatisierte Vietnam-Veteran ist alles andere als willkommen und die Polizei lässt ihn das überdeutlich spüren. Die sadistischen Beamten hätten sich aber besser überlegen sollen, ob sie den eigentlich friedfertigen Menschen derart in die Enge drängen.

Als John Rambo keine Wahl mehr hat, greift er auf das zurück, was ihm noch bleibt: Der nackte Überlebenswille und die im Krieg anerzogene Gewalt. Irgendwann gibt es dann kein Zurück mehr und er stellt nicht mehr nur Fallen in der Natur, sondern zieht in den voll ausgeprägten Krieg gegen die Obrigkeit. Dabei werden traditionell keine Gefangenen gemacht und das Ganze nimmt so viel Fahrt auf, dass Zuschauer:innen regelrecht die Ohren schlackern.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Rambo?

Ihr könnt euch den legendären ersten Rambo-Film am heutigen Donnerstag, den 27. Juni bei VOX um 23:20 Uhr zu Gemüte führen. Eine Wiederholung läuft am 29. Juni ab 22:30 Uhr.

Sonst lässt sich Rambo aber auch noch streamen. Bei Amazon Prime Video gehört der Action-Kracher beispielsweise zur Abo-Streaming-Flatrate, aber es gibt ihn auch on demand bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Google Play.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.