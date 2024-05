Kevin Costner bricht in Tränen aus: Nach 36 Jahren ist sein großer Western-Traum endlich in Erfüllung gegangen

Gestern Abend hat Kevin Costners neues Western-Epos Horizon seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes gefeiert. Der Yellowstone-Star war sichtlich gerührt von den Reaktionen im Kinosaal.

Kevin Costner ist ein Hollywood-Star, der im Lauf seiner Karriere sowohl vor als auch hinter der Kamera Beachtliches geleistet hat. Besonders auf dem Regiestuhl geht er keine Kompromisse ein, wie Der mit dem Wolf tanzt (1980) und Postman (1997) beweisen. Eine seiner großen Kinoträume konnte er lange Zeit allerdings nicht verwirklichen.

Seit 1988 träumt Costner davon, eine große Western-Saga ins Kino zu bringen. Nicht nur ein Film mit der epischen Laufzeit von 200 Minuten, sondern ein umfangreiches Epos mit mehreren Teilen. Mit Horizon ist nun der Auftakt dieser Saga eingetroffen. In Cannes feierte das dreistündige Werk seine Premiere – und erntete tosenden Applaus.

Yellowstone-Star Kevin Costner begeistert in Cannes mit dem ersten Teil seiner Western-Saga Horizon

Sieben Minuten Standing Ovations hat das Branchenblatt Variety in seinem Bericht von der Horizon-Premiere vermerkt. Der Hollywood Reporter kam bei seiner Messung auf zehn Minuten, Deadline sogar auf elf. Bei einer Sache sind sich alle einige: Es war sein sehr emotionaler Abend für Hauptdarsteller und Regisseur Kevin Costner.

Auf Twitter machen diverse Videos die Runde, die den Yellowstone-Star sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen zeigen. Bereits vor der Premiere erzählte Costner im Interview mit Deadline , dass ihm das Cannes-Debüt der Western-Saga sehr viel bedeutet. Nach 36 Jahren konnte er gestern Abend Horizon endlich mit der Welt teilen.

Direkt nach dem Abspann erwartete das versammelte Publikum ein Trailer für den zweiten Teil. Der ist bereits abgedreht, stellt aber noch lange nicht das Ende der Reise dar. Wie Costner betont, will er definitiv auch Teil 3 und 4 umsetzen.

Kevin Costners Western-Epos: Wann startet Horizon im Kino?

Horizon startet in Deutschland am 22. August 2024 in den deutschen Kinos. Wenige Monate später, am 7. November 2024, geht die Geschichte mit Teil 2 zweiter.