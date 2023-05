Heute im TV: Action-Kult mit Nicolas Cage, für dessen größte Szene ein berühmtes Hotel gesprengt (!) wurde

Heute läuft ein Action-Highlight im TV, in dem Nicolas Cage gegen seine brandgefährlichen Mithäftlinge antritt. Bei den Dreharbeiten wurde ein ganzer Hotelkomplex in die Luft gesprengt.

Con Air ist einer von Nicolas Cages ikonischsten Filmen. Nicht nur seine denkwürdige Rolle als verurteilter Mörder und Ex-Soldat Cameron Poe bleibt im Gedächtnis, auch die aufwendigen Action-Szenen begeisterten viele Fans. In einer Sequenz wurde das berühmte Sands Hotel in Las Vegas tatsächlich in die Luft gejagt.



Im TV: Hotel wurde während Action-Szene in Con Air zur Explosion gebracht

In einer der größten Szenen des Films kollidiert das Gefängnis-Flugzeug mit dem Sands Hotel, einem Wahrzeichen von Las Vegas. Wie Cinema Review in einem Bericht schreibt, sollte das alte Hotel und Casino ohnehin gesprengt werden. Die Produzenten konnten die Inhaber aber überreden, die Detonation bis zu den Dreharbeiten hinauszuzögern. Das Gebäude wird also tatsächlich in der Szene zur Explosion gebracht, die dadurch noch eindrücklicher wirkt.

Con Air dreht sich um den Ex-Elitesoldaten Cameron Poe (Cage), der nach einer Haftstrafe endlich nach Hause kommen soll. Doch das Transportflugzeug wird von seinen blutrünstigen Mithäftlingen gekapert. Poe soll die Lage wieder zum Guten wenden und riskiert dabei Kopf und Kragen.

Wann läuft Con Air mit Nicolas Cage im TV?

Con Air läuft am heutigen Donnerstag, den 18. Mai 2023, um 22.35 Uhr auf Vox. Regie führte Simon West (Lara Croft: Tomb Raider). Neben Cage stehen unter anderem John Malkovich (Being John Malkovich) und John Cusack (Identität) vor der Kamera.

