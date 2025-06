Heute im TV: Aufwendiger Science-Fiction-Thriller, der mit unvergesslichen Bildern in den Kopf eines Serienkillers reist

Überwältigende Bilder, aufwendige Kostüme und gruselige Visionen bietet ein Serienkiller-Thriller, der heute Abend im TV läuft.

Dahmer, You, Dexter und Co.: Viele können von Serienkiller-Storys nicht genug bekommen. Wer eine originelle Herangehensweise mit Star-Besetzung erleben will, sollte am Mittwochabend den Fernseher einschalten. Dann läuft The Cell mit Jennifer Lopez.



TV-Tipp: The Cell erzählt eine Serienkiller-Story mit originellem Twist

Die Psychologin Catherine Deane (Jennifer Lopez) setzt eine revolutionäre Methode ein, die es ihr erlaubt, mittels Gedanken in den Kopf ihrer Patienten zu schauen. Ihre Erfahrung auf dem Gebiet lässt den FBI-Agenten Peter Novak (Vince Vaughn) aufmerksam werden, der eine ungewöhnlichen Bitte an sie richtet. Zusammen mit seinem Team hat er den Serienmörder Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) zur Strecke bringen können.

Eines seiner letzten Opfer ist noch in Gefahr, aber sein Zustand erlaubt kein konventionelles Verhör. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Catherine deshalb in die verworrene Gedankenwelt des Psychopathen eintauchen, um ihm sein Geheimnis zu entlocken. Was sie dort vorfindet, droht sie zu überwältigen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Cell:

The Cell - Trailer (Deutsch)

The Cell gehört zu einer Reihe von Serienkiller-Filmen, die nach Das Schweigen der Lämmer und Sieben die Kinos eroberten, etwa das Psycho-Remake, ...denn zum Küssen sind sie da oder Der Knochenjäger. Mit seiner originellen Prämisse hebt sich der 2000 erschienene Thriller aber von der Konkurrenz ab.

Regisseur Tarsem bringt seinen einmaligen Stil ein

Aufgepeppt mit Science-Fiction-Elementen bildet das Konzept eine Spielwiese für Regisseur Tarsem Singh (The Fall), der hier sein Debüt gibt. Er entwickelte gemeinsam mit seinem Team surreale Bildwelten, deren Einflüsse von H.R. Giger bis zu Damien Hirst reichen. Das Ergebnis sind spektakuläre Visionen des Unterbewusstseins, die bis heute in dem Genre ihresgleichen suchen – und die vielfach mit einem stylischen Szenenbild und praktischen Effekten umgesetzt wurden.

Bei der Kritik kam der Film trotzdem nicht besonders gut an. Aber alle, die vom Serienkillerfilm mehr erwarten als verregnete Großstädte und grausig zugerichtete Körper, sollten The Cell unbedingt anschauen. Nicht zuletzt wegen der verstörend exzentrischen Darbietung von Vincent D'Onofrio, der sich bekanntlich in jede Rolle verbeißt, egal ob es ein Rekrut in Full Metal Jacket ist oder der Marvel-Bösewicht Kingpin in Daredevil.

Wann läuft The Cell im TV?

Tele 5 strahlt den Film am 25. Juni 2025 um 22:05 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr The Cell bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er derzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2023 auf Moviepilot erschienen.