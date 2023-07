Heute im TV: Beginn der wichtigsten Action-Reihe der letzten 10 Jahre, die schon 3 Fortsetzungen bekommen hat und immer noch weitergeht

Heute läuft ein Action-Film im TV, der eine der beliebtesten Filmreihen der jüngsten Kinogeschichte begründete. Millionen von Fans schenkte sie einen schlagkräftigen neuen Helden.

Jedes Jahrzehnt hat seine Action-Helden. Für die 80er sind das Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die 90er gehen an Bruce Willis, aber die 2010er sind in fester Hand von Keanu Reeves. Und das alles dank John Wick, der heute im TV läuft.

Im TV: John Wick schenkte Keanu Reeves eine komplett neue Action-Karriere

John Wick (Reeves) galt als der gefürchtetste Killer der Welt, hat sich aber irgendwann mit seiner Frau zur Ruhe gesetzt. Als sie an Krebs stirbt, hinterlässt sie ihm als Trost einen kleinen Hundewelpen. Als ein herablassender Mafia-Spross (Alfie Allen) das süße Tier umbringt, begibt sich Wick erneut auf den Kriegspfad.

Komplexe Kampf-Choreografien, Neonlicht und eine wortkarge Hauptfigur: John Wicks Erfolgsrezept hatte von Anfang an viele Fans. Mittlerweile existieren drei Kino-Sequels, deren Welt bald um die Serie The Continental und das Spin-off Ballerina erweitert wird.

Reeves verschaffte das Franchise ein neues Popularitätshoch, dem selbst seine Beliebtheit zu Zeiten von Matrix kaum gleichkommt. Einige Autoren verwenden dafür den Begriff "Keanussance", ein Kofferwort aus "Keanu" und "Renaissance".

Wann läuft John Wick im TV?

John Wick läuft am heutigen Mittwoch, den 5. Juli 2023, um 23.15 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 9. Juli um 3.50 Uhr nachholen. Neben Reeves und Allen ist unter anderem John Leguizamo (The Menu) vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.