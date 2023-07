206-Minuten-Epos über kaltblütige Mordserie mit Leonardo DiCaprio: Neuer Trailer verspricht einen der besten Filme des Jahres

Wenn Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese aufeinandertreffen, kommt oft genug ein Meisterwerk dabei heraus. Genau das deutet jetzt der neue Trailer zu Killers of the Flower Moon an.

Auf das Konto von Meisterregisseur Martin Scorsese und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio gehen grandiose Filme wie Gangs of New York oder The Wolf of Wall Street. Ihre neue Kollaboration Killers of the Flower Moon verspricht ein weiteres Highlight ihrer beiden Karrieren zu werden, wie ein neuer Trailer andeutet.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Killers of the Flower Moon an:

Killers of the Flower Moon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Leonardo DiCaprio spielt im 206-Minuten-Epos eine seiner zwielichtigsten Rollen

Im Oklahoma des frühen 20. Jahrhunderts ist die Ureinwohnergemeinschaft der Osage durch Ölfunde zu großem Reichtum gelangt. Als immer mehr der reichen Grundbesitzer brutal sterben, geraten neidische weiße Mitbürger unter Verdacht. Zwischen den Stühlen sitzt dabei Ernest Burkhart (DiCaprio), der mit der Ureinwohnerin Mollie (Lily Gladstone) verheiratet ist, aber auch unter der Fuchtel seines einflussreichen Onkels William Hale (Robert De Niro) steht.

Der neue Trailer verwandelt den Film per Musikuntermalung in ein atemloses Spektakel, dessen moralischem Morast keine seiner Figuren entkommen kann. Der Film ist aufregend besetzt, und selbst Leonardo DiCaprio wird an die Wand gespielt.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Wann kommt Killers of the Flower Moon ins Kino?

Killers of the Flower Moon soll am 19. Oktober 2023 ins Kino kommen und danach bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ erscheinen. Neben Gladstone, De Niro und DiCaprio ist unter anderem Jesse Plemons (Breaking Bad) vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.