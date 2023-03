Heute im TV: Bitterer Sci-Fi-Flop mit James Bond-Star Daniel Craig, dessen Dreh legendär furchtbar verlief

Hilfe, die Körperfresser kommen! Mit Invasion läuft heute die jüngste Umsetzung des bekannten Sci-Fi-Horror-Stoffs im Fernsehen. Die Entstehung des Films war einziges Chaos.

1955 veröffentlichte Jack Finney den Roman Die Körperfresser kommen aka The Body Snatchers. Die Mischung aus Science Fiction und Horror erzählt davon, wie Aliens nach und nach die Menschen einer kalifornischen Kleinstadt ersetzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Viermal wurde die Geschichte fürs Kino adaptiert.

Bereits ein Jahr nach Veröffentlichung der Buchvorlage erschien mit Die Dämonischen die erste Leinwandversion, ehe 1978 und 1993 weitere Verfilmungen folgten. Der jüngste Versuch stammt aus dem Jahr 2007 und hört auf den Titel Invasion. Trotz großer Namen vor und hinter den Kulissen war die Produktion eine Katastrophe.

Sci-Fi-Flop: Weder Daniel Craig noch Nicole Kidman konnten Invasion retten

Eigentlich startete die Produktion von Invasion überaus vielversprechend. Ein etablierter Stoff, ein aufstrebender deutscher Regisseur und zwei Stars in den Hauptrollen: Am Ende ging Oliver Hirschbiegels Hollywood-Debüt als gescheiterter Sci-Fi-Blockbuster in die Karrieren von Nicole Kidman und Daniel Craig. Doch was ist passiert?

Die Dreharbeiten starteten im September 2005 unter der Regie von Hirschbiegel. Nach 45 Tagen fiel die letzte Klappe. Der Film ging in die Postproduktion. Hirschbiegel verzichtete weitgehend auf aufwendige CGI-Effekte. Vielmehr versucht er, die ungemütliche Stimmung der Vorlage durch ungewöhnliche Kameraperspektiven zu reproduzieren.

Funfact: Ursprünglich sollte der Film Invasion of the Body Snatchers heißen. Invasion war aber kürzer und griffiger. Da der Sender ABC gleichzeitig eine Serie entwickelte, die Invasion heiß, wurde der Film in The Visiting umbenannt. Doch dann wurde die ABC-Serie abgesetzt, sodass Invasion als Titel zurückkehrte.

Das Studio, Warner Bros., war von seiner Vision alles andere als begeistert und engagierte die Wachowski-Schwestern, um das Drehbuch zu überarbeiten. Daraufhin mussten große Teil des Films neu gedreht werden. Die Produktion wurde jedoch vorerst unterbrochen. Erst 13 Monate später standen Kidman und Craig wieder vor der Kamera.

Mehr Action und ein neues Ende: Die Körperfresser-Neuverfilmung scheiterte trotzdem

Hinter der Kamera erwartete sie ein neues Gesicht: V wie Vendetta-Regisseur James McTeigue übernahm die Reshoots. In nur 17 Tagen sollte er die Action-Anteile des Films erhöhen und dafür sorgen, dass das neu geschriebene Twist-Ende funktioniert. Doch dann kam der nächste Rückschlag und sorgte für weitere Verzögerungen.

Bei den nachträglichen Dreharbeiten wurde Nicole Kidman im Zuge eines Stunts verletzt und brach sich mehrere Rippen, woraufhin sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Im August 2007 feierte Invasion schließlich seine Premiere – fast zwei Jahre nach der ersten Klappe. Ein Erfolg an den Kinokassen war dem Film nicht vergönnt.

Zwischen 65 und 80 Millionen US-Dollar soll Invasion nach den Reshoots gekostet haben. Weltweit kamen jedoch lediglich 40 Millionen US-Dollar zurück. Nach allen Anstrengungen des Studios, den Film massentauglicher zu gestalten, wartete am Ende ein riesiger Flop, der sich für keine der beteiligten Personen gelohnt hat. Weder die Wachowskis noch McTeigue haben einen Credit für ihre Arbeit im Abspann erhalten.

